«Гарда» замаскирует данные в «1С»

Группа компаний «Гарда» обновила систему обезличивания данных. Теперь «Гарда Маскирование 1.6» поддерживает работу с базами данных «1С» — пользователи 1С ERP смогут передавать конфиденциальные данные в третьи руки с соблюдением всех законодательных норм. Новая версия продукта позволяет оптимально использовать системные ресурсы, снижать риски утечек данных и контролировать их сохранность, и, что особенно важно, — соответствовать актуальным требованиям регуляторов. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Обновление системы «Гарда Маскирование» прежде всего коснулось пользователей платформы «1С». Теперь и они могут обезличивать персональные данные, коммерческую и любую другую информацию при передаче в службу технической поддержки или для других целей — в соответствии с требованиями регуляторов. Такая модификация данных без изменения их типов и структуры позволяет, с одной стороны, не замедлять процессы разработки, тестирования и обслуживания приложений, а с другой — избежать рисков утечки чувствительной информации и соответствовать требованиям безопасной разработки.

В новой версии расширены параметры настройки проектов, что позволяет оптимизировать использование системных ресурсов.

В «Гарда Маскирование 1.6» также стали более гибкими и прозрачными настройки прав доступа, что способствует снижению рисков несанкционированного обращения к данным или утечек информации.

В системе увеличено количество поддерживаемых форматов и настроек маскирования, которые позволяют обеспечить конфиденциальность данных. Добавлены новые генераторы ОКПО, КПП. Также теперь для генерации ИНН можно использовать справочник ФНС.

«Помимо прочих полезных новшеств, версия 1.6 «Гарда Маскирование» получила возможность задавать расписание резервного копирования и разово создавать бэкапы», — сказал Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления «Гарда Технологии» (входит в группу компаний «Гарда»).

«Гарда Маскирование» — система обезличивания данных для безопасной работы с ними. Проводит автоматизированный анализ информации, хранимой в базах данных. Создает копии баз данных с частичной заменой информации и удаляет персональную и иную конфиденциальную информацию в соответствии с требованиями регуляторов.

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«Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») — производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности. Решения «Гарда» применяют в крупнейших государственных организациях и корпорациях, используют для защиты 50% всего российского интернета от DDoS-атак и безопасности цифровых сервисов и мероприятий федерального масштаба. Продуктовый портфель холдинга построен на основе технологий собственной разработки, которые не требуют сторонних лицензий, включены в Единый реестр российского ПО и сертифицированы ФСТЭК.