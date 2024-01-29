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Агентство ArrowMedia подключилось к платформе КЭДО от HRlink

Digital-агентство ArrowMedia перешло на безбумажных кадровый документооборот с помощью платформы HRlink. Около 300 сотрудников компании из офисов в Москве и Красноярске теперь могут подписывать документы онлайн. Компания в разы ускорила кадровое делопроизводство и сняла рутинную нагрузку со специалиста по КДП.

Digital-агентство ArrowMedia работает с 2004 г. и занимается интернет-рекламой с упором на аналитические решения. Среди клиентов компании — крупнейшие федеральные игроки в сегментах FMCG, строительства, ритейла и других.

Штат агентства состоит из 300 человек. У компании два офиса — в Москве и Красноярске, где работают около трети сотрудников. При этом кадровыми документами в компании занимался всего один специалист по КДП. Ему приходилось отправлять бумаги из Москвы в Красноярск два раза в месяц, а также регулярно обмениваться документами с сотрудниками. Это занимало много времени и увеличивало объем использованной макулатуры.

Оптимизировать процесс решили за счет отказа от бумаги в кадровом делопроизводстве и перехода на электронный документооборот. Главным критерием при поиске подходящей платформы было удобство в использовании — рядовым сотрудникам должно быть просто разобраться с сервисом, чтобы не тратить много времени на обучение и постоянные разъяснения. Кроме того, учитывались возможности интеграции платформы с внутренними ресурсами компании и ее корпоративным порталом.

Команда ArrowMedia остановила свой выбор на сервисе кадрового ЭДО от HRlink, который набрал больше всего баллов после оценки преимуществ решений, представленных на рынке.

Подготовка и внедрение безбумажного кадрового документооборота в процессы агентства заняли три месяца. За это время HR-специалист прошел обучение по работе с системой, после чего при поддержке команды HRlink удалось подключить к сервису практически весь штат агентства. Для удобства сотрудников компании заполнение графика отпусков сохранили внутри ERP-системы агентства: чтобы не дублировать данные на двух площадках, все оформление документов происходит на платформе кадрового ЭДО, а за счет синхронизации с «» информация об отпусках подтягивается в ERP.

В дальнейшем при поддержке команды HRlink планируется наладить интеграцию сервиса с корпоративным порталом напрямую.

«Мы работаем в сфере, которая крайне динамично развивается и быстро адаптируется к внешним факторам. Именно поэтому агентство ArrowMedia стремится не только использовать передовые решения для своих клиентов, но и регулярно улучшать бизнес-процессы внутри, в каждом отделе. Одна из наших точек роста — переход на кадровый ЭДО, который мы успешно внедрили и интегрировали в жизнь наших сотрудников. Теперь на согласование отпуска тратится 10 минут, а коллеги могут сосредоточиться на основной работе, не отвлекаясь на рутинные процессы», — сказала Ангелина Цараева, ведущий специалист по кадрам ArrowMedia.

«Интерес к кадровому ЭДО в России возник в период пандемии, когда с удаленным форматом работы познакомился практически каждый человек на земном шаре. Сегодня, как показывает статистика, работать вне офиса хотят большинство специалистов — 72%, согласно опросу портала “Работа.ру”. Поэтому сервисы для безбумажного документооборота не теряют актуальности. Мы в HRlink ждем в ближайшие годы взрывного интереса к своему продукту и кратного увеличения спроса на кадровый ЭДО в России в целом и в сегменте малого и среднего бизнеса, в частности», — отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

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