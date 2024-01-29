CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Инфраструктура Системное ПО Ритейл Розница
|

«1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» прошел сертификацию «1С:Совместимо»

«1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи», ред. 3.0 , получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С Рарус».

Фирма «1С» протестировала третью редакцию продукта «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи». В результате подтверждено соответствие продукта требованиям разработки совместных решений фирмы «».

Выпуском, развитием функционала и сопровождением решения занимается Центр разработки «1С Рарус». Продукт разработан на базе типовой конфигурации «1С:Розница» и расширен функционалом для магазинов бытовой техники и средств связи.

Важным преимуществом «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» является автоматизация процесса маркировки товаров, что упрощает соблюдение норм законодательства для розничной торговли.

Поддерживается интеграция с системой «Честный Знак» для фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек. Решение помогает сканировать уникальные коды товаров, передавать данные о товарах в систему маркировки и прослеживания продукции и контролировать остатки.

***

«1С-Рарус» — совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» — холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты "1С-Рарус" разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. «1С-Рарус» — партнер фирмы «1С», сертифицированный партнер Google, золотой партнер «Билайн» и «1С-Битрикс», член ассоциации Некоммерческого Партнерства Поставщиков Программных Продуктов (НП ППП). В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3 тыс. сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С». Система менеджмента «1С-Рарус» соответствует международному стандарту качества ISO 9001:2015.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами

В NtechLab назначен новый генеральный директор, выходец из «Ростелекома» и «Эр-Телекома»

Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох

В России закупаются сотни необычайно мощных ноутбуков для средних школ

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

ИТ-отрасль тупеет, а клиенты беднеют из-за новых манер ИТ-гигантов

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты

Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM

Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?
Показать еще