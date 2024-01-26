ITglobal.com автоматизировала корпоративные продажи с помощью SimpleOne B2B CRM

Компания ITglobal.com, провайдер и поставщик ИТ-услуг, завершила проект по внедрению российской B2B CRM от SimpleOne для автоматизации корпоративных продаж с длинным циклом сделки. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Ранее в ITglobal.com использовалась CRM «Битрикс24». Однако со временем в компании возникла потребность в решении, ориентированном на специфику B2B-продаж с длинным циклом сделки. Дополнительной задачей была интеграция новой CRM-системы с уже используемой ITSM-системой SimpleOne для бесшовного перехода потенциальных клиентов от коммерческого отдела к службе поддержки. Кроме того, в ITglobal.com стремились сократить затраты на постоянные доработки используемой CRM и повысить скорость внедрения изменений в систему.

«За 15 лет работы на B2B-рынке мы протестировали множество CRM-систем, как российских, так и зарубежных вендоров. Большинство из них не подходили для наших задач в больших корпоративных продажах. Решения не учитывали длительность и сложность цикла B2B-сделок. Универсальные CRM не обеспечивали должного уровня поддержки методик, которым мы обучаем наших менеджеров. Все это ограничивало конверсию и качество продаж. Перед нами встала задача найти специализированную B2B CRM-систему, которая из коробки предоставляет всю необходимую функциональность и инструменты для эффективной работы наших продавцов и тесного взаимодействия с маркетингом», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITglobal.com.

ITglobal.com выбрали SimpleOne B2B CRM поскольку функциональные возможности наиболее полно соответствуют задачам и требованиям компании к управлению консультативными продажами. B2B CRM разработана на одной платформе с ITSM-системой, которая уже активно использовалась в ITglobal.com, и стала дополнением во внутренней цифровой экосистеме компании.

«За короткий срок нам удалось полностью заменить предыдущее решение и перенести большой объем данных, что позволило избежать удара по продажам на время адаптации к новой системе. Функциональность SimpleOne B2B CRM позволяет нам эффективно управлять всем циклом больших консультативных продаж и совершенствовать маркетинговые стратегии. Это положительно отразилось на показателях конверсии», — сказал Вадим Политов, менеджер по развитию сервисов ITglobal.com.

В рамках проекта была выполнена полная миграция данных из предыдущей системы, включая 2,5 тыс+ лидов, 5 тыс.+ сделок, 1,2 тыс.+ компаний и 20тыс.+ контактов. Реализованы интеграции с ITSM-системой, с Active Directory и корпоративным порталом SharePoint. Для более чем 50 сотрудников выполнена настройка прав доступа в соответствии с должностными обязанностями и направлениями продаж.

В результате внедрения сроки внесения изменений в CRM-систему сократились с нескольких месяцев до четырех рабочих дней. При этом количество инцидентов после обновлений снизилось в три раза. Сотрудниками отмечается существенный рост удобства работы в системе, а также повышение скорости поиска и обработки данных о клиентской базе и воронке продаж.

Кроме того, отмечается положительная динамика ключевых метрик эффективности бизнеса: рост конверсии лидов в сделки с 10% до 15%; рост среднего размера сделки на $10 тыс.; рост количества звонков менеджера в день на 10; снижение длительности сделки на 30 дней; снижение CAC на $800; сижение времени работы с данными по сделкам в 15 раз.

«ITglobal.com занимается облачным и интеграторским бизнесом уже больше пятнадцати лет, ориентируясь на лучшие решения и лучший мировой опыт. Такой же подход был применен и при построении системы продаж — в качестве ориентира была выбрана методология продаж сложных продуктов в сочетании с построением эффективной контент-маркетинговой стратегии. В рамках проекта внедрения CRM-системы коллеги из ITglobal.com показали себя опытными и квалифицированными заказчиками, что позволило получить удобный инструмент для управления продажами, покрывающий все их потребности», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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ITglobal.com — облачный провайдер, интегратор, поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов, разработчик собственных программных продуктов. Компания занимается созданием облачной ИТ-инфраструктуры и управлением ИТ-сервисами более 15 лет. ЦОДы компании расположены в 10 странах мира.

SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. Платформа SimpleOne помогает автоматизировать процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях (ИТ, HR, АХО, юридический отдел и другие) компаний в соответствии с лучшими практиками предоставления сервисов, таких как ITIL® и VeriSM™. На базе платформы SimpleOne выпущены продукты ITSM, ITAM, B2B CRM и SDLC. Платформа входит в реестр отечественного ПО и подходит для импортозамещения ряда зарубежных продуктов, например, ServiceNow, Jira, MicroFocus.