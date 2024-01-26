ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, реализовала проект для ритейлера «Детский мир». По его итогам была организована система управления ИТ-службой компании на базе российской платформы SimpleOne. Специалисты ГК Softline провели внедрение платформы и миграцию на нее ITSM-процессов клиента, а также выполнили интеграцию SimpleOne с рядом ИТ-систем компании. В результате клиент получил эффективное управление ИТ-услугами из «единого окна». Теперь более чем 15 тыс. сотрудников всех офисов и филиалов «Детского мира» имеют возможность использовать систему Service Desk с доступом к ней с любого мобильного устройства. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ГК «Детский мир» — мультивертикальный цифровой ритейлер. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». Группа включает более 1200 магазинов, расположенных городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.

Ранее в ГК «Детский мир» управление ИТ-услугами было реализовано в различных системах, что не всегда было удобно для пользователей и исполнителей. Также был затруднен контроль над выполнением заявок и обращений. В ходе импортозамещения иностранных продуктов ритейлер принял решение перейти на российскую систему автоматизации ИТ-процессов. Для поиска такого решения был объявлен конкурс, победу в котором одержала ГК Softline. Специалисты Softline провели большую работу по изучению потребностей заказчика, ИТ-процессов и текущих практик управления ИТ. Клиенту были продемонстрированы различные решения, по итогам их тестирования была выбрана платформа для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne. Выбор был обусловлен в том числе широкими возможностями платформы для дальнейшего ее самостоятельного масштабирования и доработки, что было одним из основных требований заказчика. Решение входит в Единый реестр российских программ.

«Нашему клиенту ГК «Детский мир», как компании, заинтересованной в цифровой трансформации, было важно быстро внедрить современную ITSM-систему в соответствии с лучшими практиками сервисной автоматизации. Благодаря возможностям SimpleOne и экспертизе нашей команды, всего за четыре месяца мы провели масштабную и оперативную работу по миграции на новое решение — у наших специалистов обширный опыт с low-code платформами. На старте проекта мы провели обследование ITSM процессов и информационных систем заказчика и далее реализовали доработку ITSM конфигурации платформы в рамках процессов управления обращениями, инцидентами, запросами и проблемами. Также силами нашей команды была проведена интеграция SimpleOne с кадровыми и учетными системами клиента, а также системами мониторинга. В рамках проекта мы решили сложную задачу — разработали специальный механизм автоматической категоризации заявок на базе SimpleOne. Такая доработка упрощает оформление обращений пользователями: заявки теперь автоматически распределяются по соответствующим исполнителям и типам в соответствии с разработанными правилами и скриптами, что значительно снижает нагрузку на одну линию и сокращает время обработки одной заявки», — сказал Владимир Нестеров, ведущий менеджер по продажам решений ГК Softline.

«Наша компания заинтересована в повышении зрелости всех своих процессов. Благодарим ГК Softline за помощь в переходе на новую прогрессивную ITSM платформу. Ее функционал позволяет быстро и эффективно автоматизировать ИТ-процессы компании, несмотря на большие нагрузки, — сейчас ей могут успешно пользоваться все наши сотрудники. Одним из важных этапов проекта стало проведение опытной эксплуатации платформы. В ходе нее мы тестировали систему с разными уровнями нагрузок, проверяли ее функциональные возможности и настройки, в то время как специалисты ГК Softline оперативно устраняли замечания и вносили доработки в соответствии с нашими пожеланиями. Таким образом, мы еще раз убедились в высокой экспертизе команды Softline. За непродолжительное время использования SimpleOne мы уже можем отметить, как возросла скорость обработки обращений. Важно и то, что SimpleOne позволяет развивать и масштабировать систему самостоятельно: мы планируем подключать к ней новые филиалы, а также автоматизировать на базе платформы ИТ и бизнес-процессы, не вошедшие в охват проекта. Наши пользователи также отмечают удобство новой системы Service Desk — теперь сообщить о неполадке сотрудник может в рамках «одного окна», в том числе и через свой смартфон. Так, ITSM платформа, внедренная Softline, помогает нам следовать лучшим практикам предоставления сервисов», — отметил Максим Егоров, директор ДИТ ГК «Детский мир».

«Решение SimpleOne ITSM базируется на нашей собственной платформе, что позволяет легко масштабировать его применение на все подразделения компании; имеющийся low-code инструментарий позволяет быстро вносить изменения в настроенную логику бизнес-процессов. Рады предоставить наше решение для компании «Детский мир». Рассчитываем на длительное и плодотворное партнерство», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.