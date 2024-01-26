АО «НПК Медиана-Фильтр» оптимизировало управление затратами и повысило рентабельность проектов с помощью «1С:ERP»

Специалисты компании ООО «ИТРП» комплексно автоматизировали работу производственного предприятия АО «НПК Медиана-Фильтр». Оптимизировано управление затратами, обеспечен точный расчет себестоимости продукции и работ по проектам. Руководство оперативно контролирует работу подразделений. Получение данных о реальной себестоимости позволяет принимать правильные решения о распределении ресурсов организации, что в свою очередь приводит к увеличению прибыльности проектов. Об этом CNews сообщили представители «1С».

«НПК Медиана-Фильтр» — российское научно-производственное предприятие, специализирующееся на разработке и создании систем для водоподготовки и очистки воды. Предприятие выполняет полный цикл проектирования технологических решений и оборудования, включая исследования, проектирование, производство, монтаж, пусконаладку, обслуживание.

Клиенты компании — производственные предприятия различных отраслей, в т.ч заводы химической и пищевой промышленности, а также фармлаборатории, ТЭС, инфраструктурные объекты. Значительная часть работы НПК Медиана-Фильтр — проектные работы. Для обеспечения необходимого уровня рентабельности каждого проекта необходимо точно рассчитывать плановую себестоимость, учитывать затраты в составе проекта, анализировать плановые и фактические результаты.

Ранее для оперативного управления в компании использовалась устаревшая информационная система. Регламентированный учет вели в отдельной базе «1С:Бухгалтерии».

Предприятию стала необходима информационная система, которая позволила бы объединить работу подразделений, усилить контроль за затратами, обеспечить точный расчет производственной себестоимости с требуемой детализацией по продукции и по проектам. Дополнительно предполагалось оптимизировать управление взаимоотношениями с клиентами.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием». Партнером по внедрению был выбран «1С:Центр ERP» «Институт типовых решений – Производство» (ИТРП).

Организационная подготовка к проекту перехода на «1С:ERP» продолжалась около одного года, активная фаза внедрения с участием ИТРП выполнялась в рамках одной функциональной очереди шесть месяцев. Всего автоматизировано около 150 рабочих мест.

Ключевые результаты проекта

Новая система объединила работу производственных подразделений, отдела продаж, службы снабжения и складов. Удобная и наглядная управленческая отчетность формируется более оперативно, содержит консолидированные данные по пяти основным юридическим лицам группы и позволяет анализировать финансовые результаты проектов с требуемой детализацией.

Появилась возможность точно рассчитывать себестоимость работ по проектам. Это помогает руководству своевременно реагировать на изменения в ходе проектных работ и принимать правильные управленческие решения, в т.ч. принимать меры для уменьшения отклонений в затратах. Благодаря возможности улучшения управляемости проектов увеличилась их рентабельность.

Повысилась оперативность и качество взаимодействий с клиентами компании: в системе ведется история взаимоотношений, контакты учитываются и контролируются по намеченным датам, точный расчет ценовых предложений позволяет предлагать наиболее конкурентную и выгодную стоимость проекта. Это помогает компании повышать лояльность клиентов и привлекать новых закзачиков.

Автоматизировано управление производством. Система позволяет своевременно учитывать выпуск продукции и точно рассчитывать его себестоимость. По заказанной продукции потребность в материалах оперативно транслируется в заказ на поставку, материалы и комплектующие поставляются на склад, резервируются и передаются далее на сборку в требуемом объеме точно в срок, в т.ч с учетом актуальных и достоверных данных о текущих остатках.

Руководитель проекта от АО «НПК Медиана-Фильтр» Алексей Пушкарев сказал: «Переход на современную и функциональную систему 1C:ERP стал для нас надежным фундаментом и основой как для дальнейшей автоматизации управления, так и для развития предприятия в целом, в том числе для повышения рентабельности проектов».

Финансовый директор АО «НПК Медиана-Фильтр» Людмила Валерьевна Чекалова: «Цели и задачи проекта считаем достигнутыми, 1C:ERP в настоящее время стала неотъемлемой частью бизнес-процессов предприятия».

***

«НПК Медиана-Фильтр» — российское научно-производственное предприятие, специализирующееся на разработке и создании систем для водоподготовки и очистки воды. Предприятие выполняет полный цикл проектирования технологических решений и оборудования, включая исследования, проектирование, производство, монтаж, пусконаладку, обслуживание.

Компания «Институт типовых решений – Производство» (ИТРП) с 2000 г. внедряет системы класса ERP для производства на платформе «1С:Предприятие». «ИТРП» является дочерним предприятием фирмы «1С», имеет статусы: «1С:Франчайзи», «1С:Центр-ERP», «1С:Центр ERP-Производство», «1С:Консалтинг», «1С:КОРП Центр Компетенции». Клиенты компании — более тысячи производственных предприятий. С 2005 г. проектная технология компании сертифицирована по стандарту ISO 9001, непрерывно развиваясь с учетом лучших практик выполненных проектов.