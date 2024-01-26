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Angara Security и DataSpace подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности

Оператор коммерческих центров обработки данных Data Space и компания Angara Security подписали соглашение о партнерстве в сфере предоставления услуг коммерческого SOC-центра. Об этом CNews сообщили представители DataSpace.

В рамках партнерства с DataSpace, Angara Security будет предоставлять услуги коммерческого SOC-центра, включая мониторинг и управление инцидентами ИБ, реагирование на инциденты и компьютерную криминалистику (DFIRMA), OSINT и защиту бренда, а также интеграцию решений SOC для выстраивания собственных процессов информационной безопасности заказчиков.

DataSpace предоставляет облачные и телекоммуникационные сервисы, коллокацию премиум-класса. Клиентами DataSpace являются банки и финансовые институты, крупнейшие биржи России, участники торгов, компании, предоставляющие решения и технологии для автоматизации операций на финансовых рынках, их клиенты и партнёры, облачные провайдеры, телеком-операторы, торговые сети. Деятельность DataSpace сертифицирована в соответствии с российскими и международными стандартами.

«DataSpace уделяет особое внимание развитию партнерской сети, выбирая компании, которые имеют безукоризненную репутацию на рынке. Сотрудничество с Angara Security позволит клиентам DataSpace использовать услуги в области информационной безопасности, экономя собственные ресурсы, при этом получая высококвалифицированную экспертизу», — сказал Виктор Виноградов, менеджер по информационной безопасности DataSpace.

В свою очередь Артем Грибков, заместитель директора Angara SOC по развитию бизнеса, отметил: «Основные заказчики услуг дата-центров — телеком-провайдеры, финансовые и страховые организации, ритейлеры, массовые сервисы и другие компании, которые используют высоконагруженную ИT-инфраструктуру для обслуживания корпоративных и частных клиентов. Непрерывность бизнес-процессов играет одну из ключевых ролей в этих отраслях. При этом такие компании регулярно оказываются в фокусе внимания злоумышленников и подвергаются кибератакам. Поэтому на передний план выходят вопросы обеспечения безопасности активов в том числе при размещении инфраструктуры в ЦОДах».

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DataSpace — оператор коммерческих центров обработки данных в России, обеспечивающий непрерывность функционирования корпоративной ИТ-инфраструктуры российских и международных компаний. Компания предоставляет облачные и телекоммуникационные сервисы, коллокацию премиум класса. Деятельность DataSpace сертифицирована в соответствии с российскими и международными стандартами: в том числе Uptime Institute Tier III Gold, PCI DSS, ISO 9001:2015, 152-ФЗ.

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