VK запускает программу «ИТ-дайвинг»

VK открывает новый набор на бесплатную образовательную программу «ИТ-дайвинг» от VK Education по перспективным цифровым специальностям. Об этом CNews сообщили представители VK.

Стать участником образовательной программы «ИТ-дайвинг» от VK Education могут старшеклассники и студенты первого-второго курсов вузов из любого населенного пункта страны. Ребятам доступны шесть востребованных ИТ- и digital-направлений: машинное обучение, тестирование, аналитика, бэкенд-разработка, управление проектами и дизайн.

Участники образовательной программы узнают, как работают технологические проекты, погрузятся в одно из направлений, проверят свои силы в решении прикладных задач, чтобы узнать, подходит ли им выбранная специальность. Эксперты компании проведут вебинары, где расскажут об особенностях направлений, повседневной работе и карьерных возможностях VK для молодежи.

Направление «Машинное обучение» познакомит с алгоритмами и задачами, которые помогают решать ML-инструменты, а «Аналитика» позволит узнать, как устроена бизнес-аналитика и какие навыки необходимы в этом направлении. Те, кого заинтересует бэкенд-разработка, выяснят, в чем заключается работа продуктового разработчика. На направлении «Тестирование» участники разберутся в аспектах работы QA-инженера и познакомятся с формами тестовой документации. Ребята, которые выберут сферу «Управление проектами», узнают об этапах запуска ИТ-проектов, научатся анализировать информацию и ставить цели. В рамках направления «Дизайн» ребята смогут ближе познакомиться со сферой продуктового дизайна.

Финальный этап программы по каждому направлению — решение кейса. Лучшие участники попадут на закрытое мероприятие в московском офисе VK.

«ИТ-дайвинг» пройдет с 26 февраля по 24 марта 2024 г. Оставить заявку на участие в программе можно до 25 февраля 2024 г.