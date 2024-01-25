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В Directum RX можно аннулировать документы при обмене с контрагентами

Пользователи Directum RX начиная с версии 4.6 и выше могут создать соглашение об аннулировании в самой системе, не переключаясь на сторонние сервисы. Новая возможность значительно ускоряет отмену ошибочного документа. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Иногда при обмене с контрагентами появляются документы, которые необходимо признать недействительными. Например, если они переданы ошибочно, или в них содержатся неточности. Обычно пользователи «отменяют» такие документы в сервисах обмена, а это занимает больше времени и требует переключения между интерфейсами.

В Directum RX создать соглашение об аннулировании можно не покидая системы — прямо из карточки документа, который признается недействительным. Пользователь выбирает подписанта и обязательно указывает причину — она зафиксируется в тексте соглашения.

Поля карточки соглашения заполняются автоматически. Это значительно экономит время сотрудника и исключает возможные ошибки.

Далее документ через сервисы обмена «Диадок» и СБИС поступает контрагенту, который подписывает или отклоняет соглашение, указав причину отказа. Аналогично строится работа с входящими запросами на аннулирование.

Изменение автоматически отображается в отметке о подписании ведущего документа, а в протоколе электронного обмена формируется соответствующая запись. Система не позволит отправить контрагенту документ, признанный недействительным, и работа с ошибочным файлом прекратится.

«Возможность оперативно аннулировать документы прямо в системе упрощает взаимодействие между контрагентами. Сокращается количество трудоемких операций, связанных с исправлением некорректных данных в документации. Сделки совершаются быстрее и прозрачнее. Это хорошо сказывается на отношениях в бизнесе и доверии клиентов к нашим продуктам и решениям», — сказал Иван Агапов, product manager ECM-решений Directum

В Directum RX легко сформировать перечень всех документов, отправленных контрагентам через сервисы обмена. Благодаря такому списку пользователи могут отследить документы, подписание которых затягивается.

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Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости, обладают богатыми функциональными возможностями, подходят для стабильной работы десятков тысяч пользователей, отличаются надежностью и гибкостью.

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