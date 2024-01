«Топлог» автоматизировала распределительный центр «Ароса» на базе TopLog WMS

Компания «Топлог» автоматизировала распределительный центр «Ароса» – поставщика продуктов для HoReCa в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре.

Компания «Ароса» – профессиональный поставщик продуктов питания для ресторанов, гостиниц, комбинатов питания, розничных магазинов, государственных учреждений. В ассортименте компании более 4,5 тыс. SKU – это практически все продуктовые группы, используемые в сегменте HoReCa, в том числе специализированные, например, для японской или итальянской кухни. Компания выполняет ежегодно 350 тыс. заказов, выполняя ряд логистических операций при обработке и доставке товаров. Это позволяет, помимо оказания услуг поставщика для HoReCa, оказывать логистические услуги для PL-клиентов. В собственном автопарке – более 100 мультитемпературных авто.

Для работы с бизнес-сегментом HoReCa важны чёткий контроль товаров с остаточным сроком годности, качество и скорость работы с заказами, точные алгоритмы учета, работа с широким ассортиментом в различных температурных режимах. В связи с растущими объёмами руководство компании приняло решение внедрить систему TopLog WMS. Исполнителем проекта стала компания «Топлог».

Пилотным объектом автоматизации стал складской комплекс класса А в Санкт-Петербурге площадью 20 тыс. кв. м. Общий ассортимент продукции составляет примерно 2 тыс. SKU. Склад работает ежедневно, обрабатывая выполнение порядка 2 тыс. строк заказов в сутки.

В ходе внедрения была перенастроена автоматизация всех основных складских процессов и функциональных зон. При этом интегратор учел алгоритмы старой системы, реализованные с учетом специфики бизнеса, чтобы сделать «дружественный» переход в новую WMS.

Особое внимание в настройках WMS уделено работе с качеством товара на всех этапах. Реализован контроль остаточного срока годности входящего товара в процентах, но при этом сохранена возможность направить «ручной» запрос менеджеру в КИС. Диверсифицированы стратегии по работе с различными учетными группами хранения по температурному режиму («сухой», «мороз», «холод», «скоропорт»). Настроен партионный учет, ротация продукции со сроком годности ведется по принципам FEFO (First Expire, First Out), BBD (Best Before Day). В каждом температурном режиме свои настройки отбора. Например, при получении информации из КИС по доставке заказов клиентам WMS организует отбор, а затем размещение товарных мест по глубине кузова автотранспорта в порядке выгрузки при движении по маршруту.

Интеграция с учетной системой клиента «1С: Управление торговлей» реализована через встроенный в базовый функционал системы модуль API TopLog.

Для повышения производительности сотрудников склада и сокращения ошибок, вызванных «человеческим фактором», настроены дополнительные модули «Биллинг» и «Мотивация персонала». В системе TopLog WMS реализован полноценный механизм автоматического расчета премиальной части или сдельной зарплаты сотрудников склада по результатам их работы. Система учитывает каждое действие сотрудника с персональным ТСД. За любой период можно посчитать количество выполненных работ, время выполнения (в рабочее время, выходные, сверхурочные), простои, и применить различные тарифы с учетом сложности обработки различных категорий товаров. Также выполнена интеграция с собственной системой управления складским двором «Ароса».

Система управления складом TopLog WMS позволила увеличить точность и скорость выполнения всех складских операций, снизить вероятности ошибок при комплектации, гарантировать клиенту доставку товара заявленного качества. Руководство компании получило точные и прозрачные инструменты онлайн-мониторинга складских процессов и обширную систему отчётности, формируемую в WMS. В ближайших планах – автоматизировать функции 3PL, а также тиражировать WMS-решение на распределительные складские комплексы «Ароса» в Москве, Сочи и Краснодаре.