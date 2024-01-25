CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

SberJazz стал основным сервисом для видеовстреч в Сбербанке

Коммуникационная платформа SberJazz стала основной онлайн-площадкой для проведения деловых встреч у 280 тыс. сотрудников Сбербанка. На российском рынке это одно из самых масштабных внедрений системы видео-конференц-связи в контур компании (on-prem). Продвижением и дистрибуцией решения занимается компания-партнер SberDevices. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологий» Сбербанка: «В 2022 г., когда особенно остро стоял вопрос импортозамещения зарубежных цифровых решений, мы оперативно отреагировали и начали процесс внедрения в контур Сбера платформы SberJazz, чтобы сохранить стабильность и безопасность коммуникаций наших сотрудников. С того момента платформа развивалась высокими темпами и за два года достигла уровня надежного и масштабируемого решения, которое может справиться с амбициозными задачами и нагрузками банка. Ежедневно в SberJazz фиксируется около 140 тыс. подключений сотрудников Сбера».

Денис Филиппов, CEO SberDevices: «При высоких нагрузках важно использовать надежную ВКС-систему. Кейс внедрения SberJazz в Сбере показал, что платформа полностью отвечает этому требованию. Также важно, что продукт является российской разработкой, в его основе множество функций, реализованных на базе внутренних ИИ-решений, в том числе автоматическая текстовая расшифровка речи на базе технологий платформы SaluteSpeech. Сервис также можно использовать в офисных пространствах: к нему легко подключиться через видеотерминалы в переговорных комнатах».

В SberJazz доступны видеозвонки до 200 участников, вебинары на 3000 слушателей и 100 спикеров. Кроме того, пользователи могут использовать онлайн-доски для совместной работы и водяные знаки для защиты контента, записывать встречи и отправлять их в корпоративное хранилище, проводить трансляции больших мероприятий более чем на 20 тыс. зрителей, а также применять плагин Outlook, чтобы создавать встречи напрямую из своего почтового клиента на рабочем столе.

В ходе внедрения on-prem версии SberJazz в контур Сбербанка система была развернута на внутренних серверах и интегрирована с системами безопасности SIEM и DLP, реализована аутентификация, «комната ожидания», два типа конференций (только для сотрудников и с участием «гостей»), добавлен баннер с сообщением о типе информации, которую можно обсуждать в рамках встречи и другие требования, обеспечивающие безопасность коммуникаций.

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Self-service BI-система: почему все ее хотят

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

Китайцы предлагают россиянам свои нейропроцессоры для создания совместной техники

Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой

Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры
Показать еще