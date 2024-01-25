«Ред ОС» совместима с продуктами экосистемы Pix Robotics

«Ред ОС» совместима с системой умного анализа данных Pix BI, а также с компонентами платформы для программной роботизации Pix RPA, в которую входят «цифровой сотрудник» для решения рутинных задач, студия разработки программных роботов и оркестратор для управления роботами. Об этом CNews сообщил представитель «Ред софт», компании-разработчика «Ред ОС».

Операционная система «Ред ОС» с доступным, интуитивно понятным интерфейсом и экосистема продуктов для автоматизации бизнес-процессов Pix Robotics показали высокую совместимость в результате совместно проведённых тестов.

Продукты Pix Robotics помогают бизнесу решать комплексные задачи за счёт алгоритмирования, роботизации, интеграции ИИ и машинного обучения, аналитики данных и организации процессного управления. С отечественной операционной системой «Ред ОС» совместимы такие решения Pix Robotics как: Pix BI — российская система бизнес-анализа. Является альтернативой BI-платформ Qlik Sense, Power BI, Tableau; Pix Robot — программный робот, выполняющий рутинную работу. Одна из главных полезных функций робота — возможность работать с различным софтом; Pix Studio — студия разработки программных роботов. Можно воспользоваться разными режимами разработки: построчным и в формате блок-схем без написания кода; Pix Master — оркестратор для управления программными роботами. Помогает распределять задачи по роботам, следить за их выполнением и гибко выстраивать множество бизнес-процессов.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base). Решения, которые замещает: Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, macOS.

«Одна из ключевых задач «Ред софт» — поддержка российского бизнеса качественными импортонезависимыми ИТ-решениями. Pix Robotics создаёт инновационный продукт, который помогает компаниям формировать сильные стратегии, применять ИИ-инструментарий для снижения нагрузки на сотрудников и принимать взвешенные решения, подкреплённые аналитикой. Объединив продукты наших компаний, бизнес получает в своё распоряжение стек сертифицированных отечественных ИТ-разработок и надёжную платформу для стабильного развития», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Для нашей компании важно подтверждать совместимость своих программных продуктов с российскими операционными системами, поскольку это расширяет возможности заказчиков и позволяет им использовать наше программное обеспечение с максимальной эффективностью и удобством. Совместимость продуктов Pix с «Ред ОС» также поможет нашим клиентам получить государственные контракты или участвовать в проектах с высокими требованиями к безопасности», – отметил Кирилл Серов, технический директор Pix Robotics.