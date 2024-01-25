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Московский банк Сбербанка и «Экополис» договорились о сотрудничестве в сфере ESG

В преддверии Всемирного дня экологического образования (отмечается 26 января) Московский банк Сбербанка и АО «Корпорация Экополис» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно поможет комплексу заводов по переработке электронных и электрических отходов стать еще более ESG-ориентированной компанией. Об этом CNews сообщили представители Московского банка Сбербанка.

Сбербанк окажет компании методическую, технологическую и экспертную поддержку в интеграции принципов ответственного управления. Ключевыми направлениями сотрудничества также станут поддержка ESG-проектов заводского комплекса и обмен лучшими практиками в области устойчивого развития.

Сбербанк поможет оперативно и качественно провести ESG-диагностику компании, разработать необходимые нормативные, стратегические и отчётные документы в области устойчивого развития с учётом отраслевой и региональной специфики, оценить углеродный след компании, провести ESG-аудит инвестиционных и строительных проектов, систематизировать подготовку и повышение квалификации персонала в области устойчивого развития, застраховать свои экологические риски и так далее. Благодаря столь широкому спектру консалтинговых услуг и сервисов корпорация «Экополис» сможет выйти на новый трек собственной ESG-трансформации.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент, председатель Московского банка Сбербанка: «Сбер не только планомерно реализует собственные экологические и просветительские программы, но и помогает компаниям и регионам России в ESG-трансформации. Мы рады, что ″Корпорация Экополис″ доверилась ESG-экспертизе Сбера и готова с нашей помощью и методологической поддержкой выйти на качественно новый уровень устойчивого развития. Это интересный опыт, так как деятельность компании изначально ESG-ориентирована: комплекс заводов уже утилизирует электронику в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Уверен, совместными усилиями мы придадим новый импульс формированию экологической ответственности и развитию научно-образовательного потенциала в обращении с отходами в условиях перехода России к экономике замкнутого цикла».

Игорь Сидоров, генеральный директор АО «Корпорация Экополис»: «Несмотря на значительные трансформационные процессы в экономике, связанные с построением новых кооперационных связей, неизменными приоритетами для наших предприятий остаются забота об окружающей среде и здоровье людей, а также посильный вклад в гармоничное развитие общества, в котором ценятся взаимоуважение и поддержка. Подписание соглашения со Сбербанком позволит нам объединить усилия и компетенции отраслевых лидеров при реализации значимых экологических проектов для столицы, создать основу для распространения успешного опыта на территории всей страны».

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