Крутые возможности и хорошая цена: старт продаж смартфонов Poco X6, Poco X6 Pro и Poco M6 Pro в «Ситилинке» состоится 1 февраля

В начале января 2024 г. компания Xiaomi представила три новинки в среднем ценовом сегменте — смартфоны Poco X6, Poco X6 Pro и Poco M6 Pro. Между смартфонами много общего, но отличия все же есть, и они скрываются под «капотом». Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

Смартфоны Poco X6 и Poco X6 Pro получили плоский AMOLED-экран с диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1220х2712 пикселей и поддержкой частоты обновления кадров до 120 Гц. Размер дисплея в модели Poco M6 Pro составляет аналогичные 6,67 дюйма. При этом, разрешение матрицы выше — Full HD+ (2400x1080) с частотой обновления кадров до 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Пиковая яркость дисплея в моделях X6 и X6 Pro составляет 1800 нит — это отличный показатель, изображение на экране останется видимым даже при прямых солнечных лучах. Стекло Gorilla Glass Victus 5-го поколения от компании Corning защитит переднюю панель от царапин, а подэкранный сканер отпечатков пальцев обеспечит конфиденциальность данных на устройствах.

На задней панели всех трех моделей Poco X6, Poco X6 Pro и Poco M6 Pro установлен модуль, состоящий из трех камер. Основной сенсор с разрешением 64 Мп с поддержкой оптической стабилизации для более четких снимков и опцией двукратного цифрового зума без потери качества. Две вспомогательные камеры — широкоугольный объектив с разрешением 8 Мп и 2-мегапикельный макро-объектив для съемки объектов вблизи. Селфи-камера, установленная с фронтальной части, получила разрешение 16 Мп и поддерживает съемку портретных и ночных сюжетов.

Объем оперативной памяти всех трех новинок может достигать до 12 Гб, а внутреннего хранилища до 512 Гб. При этом, в модели Poco M6 Pro производитель сохранил возможность расширения внутренней памяти при помощи карты стандарта microSD объемом до 1 Тб. В качестве центрального процессора базовой модели «икс-серии» Poco X6 используется чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, представленный в сентябре 2023 года и изготовленный по 4нм техпроцессу. «Сердцем» же версии X6 Pro стал высокопроизводительный чип Dimensity 8300-Ultra от компании MediaTek. Платформа по результатам первых тестов обходит чип Snapdragon 8 Plus Gen 1 и в ряде приближается к Snapdragon 8 Gen 2. Модель Poco 6 Pro получила платформу Helio G99-Ultra от MediaTek и графический ускоритель Mali G-57 MC2.

Емкость батареи в младшей модели Poco X6 составляет 5100 мАч и поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. Poco X6 Pro и Poco M6 Pro оснащены чуть менее емким аккумулятором на 5000 мАч, при этом устройства также поддерживают быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Смартфон Poco X6 Pro — первый смартфон Xiaomi с предустановленной операционной системой HyperOS, представленной осенью прошлого года. Два других смартфона, Poco X6 и Poco M6 Pro, работают под управлением MIUI 14 и в будущем получат обновление до HyperOS. Новинки, по заявлениям производителя, будут получать крупные обновления ОС в течение трех лет и патчи безопасности в течение четырех лет.

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«Ситилинк» — сеть магазинов электроники и бытовой техники, на рынке с 2008 г., продает порядка 111 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники. Сейчас у компании более 830 офлайн-магазинов и пунктов выдачи заказов в 62 регионах России. В портфеле услуг — сборка компьютеров и серверов под заказ, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, монтаж систем видеонаблюдения, установка бытовой и климатической техники, услуги страхования, покупка товаров в лизинг и другие услуги. У компании более 250 тысяч корпоративных клиентов.