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Globus IT интегрировала «1С:ЗУП» в сервис для 2 тыс. сотрудников сети дискаунтеров Smart

Компания Globus IT разработала мобильное приложение (МП) для сотрудников дистрибьютора продуктов питания «Сладкая жизнь».

Перед командой Globus IT стояла задача снизить количество офлайн-коммуникаций и нагрузку на офис, предоставить линейному персоналу удобный доступ через приложение ко всей информации по рабочим вопросам и облегчить кандидатам на вакансии процесс трудоустройства.

Интеграция с «1С:ЗУП» происходила по event-модели. На бэкенде была создана копия контента «1С», доступ к которому необходим пользователю через мобильное приложение, что позволило пользователю не обращаться напрямую в «».

Таким образом, Globus IT удалось с одной стороны избавиться от риска повышенной нагрузки на «1С» в разрезе работы приложения и увеличить скорость получения информации пользователем, а с другой стороны – сохранить максимальную актуальность предоставляемых данных.

В результате получилось МП «Сладкая жизнь Команда» – инструмент, интегрированный с «1С», Verme, WebTutor, который позволяет решить всех кадровые вопросы в «одном окне» онлайн. Сервис обеспечивает прозрачность кадрового учета, своевременное отслеживание статусов для контроля и быстрой корректировки процессов, а также сокращает офлайн-коммуникации и рутинные процедуры кадровых работников.

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