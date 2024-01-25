«Динамика» улучшает качество обслуживания клиентов в банке благодаря обновлению «Фронт-офиса»

«Динамика» улучшила функционал «Фронт-офиса», представив новую функцию для контроля качества. Обновленное решение Dynamika «Фронт-офис» теперь включает в себя возможность записи диалогов, что обеспечивает мониторинг обслуживания и решение спорных вопросов, возникающих при взаимодействии с клиентами. Об этом CNews сообщили представители компании «Динамика».

Dynamika «Фронт-офис» – это комплексное решение для организации обслуживания клиентов банка в оффлайн-канале. В функционале объединены все операции, выполняемые сотрудниками подразделений продаж и операционистами, а также информация о клиентах и продуктах компании. Решение покрывает не только процесс обслуживания входящего потока, но и помогает формировать персональные предложения для клиентов, что повышает дополнительные продажи в банке.

Добавление аудиозаписи диалога расширяет возможности «Фронт-офиса», превращая его не только в рабочее пространство для операционистов, но и инструмент для оценки работы сотрудников с клиентами. Теперь специалисты по контролю качества и другие руководители могут на основании BI-аналитики выявить низкоэффективных сотрудников, найти зоны роста и минимизировать риск повторения негативных кейсов. Как только операционист начинает работу с новым клиентом и фиксирует это в системе «Фронт-офиса», начинается автоматическая запись диалога, которая затем выгружается на диск в удобном формате. Информация о местоположении отделения, дате, номере окна и талона становится немедленно доступной и сотрудники контроля качества могут соотнести влияние того, что говорили операционисты с результатом обслуживания.

При обучении сотрудников записи диалогов помогут не создавать выдуманные кейсы, а анализировать самые эффективные реальные продажи и дать больше «живого» материала для изучения.

В ситуациях, где сотрудники банка сталкиваются с непониманием и спорными ситуациями, наличие аудиозаписи диалога становится незаменимым инструментом для быстрого и обоснованного решения вопросов.