«Аквариус» расширяет географию центров разработок

Группа компаний «Аквариус» сообщает об открытии двух центров разработок в стране. Новые офисы располагаются в Санкт-Петербурге, где осуществляется автоматизация тестирования программного обеспечения по управлению серверами, и в Нижнем Новгороде, где работают специалисты в области разработки программного обеспечения для мобильных устройств. Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

Открытие новых подразделений происходит в рамках реализации стратегического плана развития бизнеса и расширения команды разработчиков. В R&D-центре в Санкт-Петербурге работает группа сотрудников департамента разработки средств автоматизации и обеспечения качества программных продуктов. Специалисты занимаются автоматизацией тестирования BMC и программного обеспечения управления серверами. В планах руководства ГК «Аквариус» — расширение команды и наем сотрудников, производящих автоматизацию тестирования другого системного программного обеспечения.

До конца текущего года в R&D-центре Санкт-Петербурга планируется автоматизировать максимально возможное количество процессов для увеличения точности и скорости выполнения работ. Задача команды — выстроить процесс так, чтобы от момента сборки продукта до выдачи отчета о его качестве вмешательство инженера требовалось только в тех случаях, где обойтись без этого невозможно.

«Открытие двух R&D-центров имеет стратегическое значение для группы компаний. Во-первых, в обоих городах находились сформированные команды, обладающие экспертизой мирового уровня в тех компетенциях, которые были необходимы. Во-вторых, здесь располагаются одни из лучших ИТ-школ, что в дальнейшем позволит нам привлекать в «Аквариус» высокопрофессиональных разработчиков для расширения команд. И, конечно, мы нацелены на наращивание своего присутствия и укрепление позиций группы на рынке ИТ. Также мы продолжаем расширять команды не только в технологических центрах страны, но и в тех городах, где расположены производственные комплексы: в Шуе и Твери», — сказал президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов.

В Нижнем Новгороде работает команда из 25 человек, которая занимается разработкой всего стека программного обеспечения для КПК и планшетов Aquarius на базе ОС «Андроид» и «Аврора». До конца 2024 г. запланирован значительный рост количества инженеров центра и привлечение новых сотрудников в области разработки системного программного обеспечения, ОС, оборудования, исследования производительности и энергопотребления.

«В рамках работ над собственной мобильной операционной системой в подразделении в Нижнем Новгороде мы создаем UI-оболочку, широкий набор библиотек, сервисов и приложений для удобной и полноценной работы. После завершения разработки это будет функциональная и хорошо адаптированная ОС именно для мобильных устройств Aquarius. В наших планах - расширить пользовательский опыт и повысить удобство использования, создав общую экосистему с другими продуктами компании, такими как ноутбуки и десктопные ПК», — сказал Олег Олейник, директор технической дирекции.

Подразделение в Нижнем Новгороде работает с августа прошлого года, официальное открытие офиса в Санкт-Петербурге запланировано на I квартал 2024 г. Первый центр разработок группы был открыт в Москве, в нем работают более 300 различных специалистов: инженеров, топологов, тестировщиков, схемотехников, разработчиков микроэлектроники, специалистов по разработке программного обеспечения и промышленному дизайну. Компания «Аквариус» планирует продолжать открывать офисы разработки в технологических центрах страны, локализуя производство и открывая новые направления развития.

Итого у группы компаний функционируют три центра разработок: в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Производственные комплексы расположены в Шуе (Ивановская область) и Твери. В 135 городах России работают 250 сервисных центров.

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Группа компаний «Аквариус» — российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений. В 2024 г. отмечает 35 лет со дня основания. Системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности. Имеет два современных производственных комплекса в городах Шуя (Ивановская область) и Тверь, мощность которых до конца 2025 г. составит 2,5 млн устройств в направлениях: клиентские устройства, серверы и системы хранения данных. Также предлагает эффективные решения в области виртуализации данных, корпоративной мобильности и информационной безопасности.