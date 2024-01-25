«Ак Барс Дом»: более 85% объемов работ можно получить из ТИМ-модели с помощью Tangl

Девелоперская компания «АБД» (бренд «Ак Барс Дом») завершила пилотный проект по использованию платформы Tangl, который позволил максимально автоматизировать получение объемов работ по проекту и подтвердить производственную гипотезу. Об этом CNews сообщили представители ООО «Тангл».

АБД – компания полного цикла, работающая по принципу: от идеи до продажи и обслуживания жилых комплексов после их реализации. В группу входят собственные производственные и строительные компании, а команда насчитывает более 2200 сотрудников. За 16 лет работы компанией введены в эксплуатацию 1,6 млн кв. метров жилья, построены 142 многоквартирных жилых дома.

Предпосылки проекта

«Ак Барс Дом» уже более восьми лет реализует стратегию по внедрению технологии информационного моделирования. Внедрение различных ТИМ-инструментов шло последовательно, охватывая разные процессы и подразделения компании. Как отметил руководитель управления развития BIM компании «АБД» Марсель Гайнутдинов, «Ак Барс Дом» не ставил целью использовать определенное ПО или решения конкретного вендора – выбор делался пользователями, которым предстояло в нем работать.

В ходе реализации данной стратегии постепенно начали использоваться автоматизированные проверки, под которые в каждом проекте прописывались новые требования. Затем с помощью решения западного вендора начали тестировать выгрузку физобъемов из модели – для этого были настроены классификаторы, сделана привязка к видам работ и пр.

«Мы выгружали физобъемы, но, к сожалению, не в той форме и не в том количестве, как нам бы хотелось – для этого были объективные ограничения, которые мы частично смогли преодолеть, используя возможности Excel. Полностью данный метод нас не устраивал, - сказал Марсель Гайнутдинов. – Сыграло свою роль и то, что западные вендоры начали покидать российский рынок, так что нужно было искать отечественную замену».

Еще одним – возможно, самым значимым – фактором, стал рост бизнеса: количество реализуемых проектов выросло, автоматизация стала насущной потребностью для увеличения скорости работы и оптимизации ее на базе информационной модели объекта.

Выбор решения

Накопленный опыт позволил сформировать ряд требований к искомому решению для выгрузки физобъемов. Во-первых, требования к разработке модели должны были быть понятными для проектировщика и не перегруженными – нужно было придерживаться целесообразности в детализации. Ориентиром должна была стать разработанная таблица моделируемости элементов с привязкой к видам работ.

Во-вторых, девелопер хотел проверить гипотезу о возможности автоматизировать до 85% выгрузки объемов видов работ. Т.е. с помощью решения, которое будет использовано в пилотном проекте, нужно было подтвердить гипотезу и понять, нужно ли менять требования, и если нужно, то насколько.

В-третьих, решение должно было обеспечить возможность дальнейшего углубления применения ТИМ в компании.

Также при выборе решения учитывалось, с какими форматами данных оно работает. Этот показатель актуален, так как в организации поддерживается мультивендорная разработка проекта. Поэтому выбиралось решение, которое позволит использовать различное ПО и сможет корректно использовать данные из него, в том числе – в формате IFC.

Кроме того, остро стоял вопрос производительности решения: при интеграции оно должно было работать быстро, так что требования к характеристикам «движка» были высокими. Совокупность данных факторов повлияла на выбор: он был сделан в пользу российской платформы Tangl, разработанной компанией «Тангл».

Пилотный проект

Для запуска пилотного проекта изначально были отобраны несколько объектов, на которых должны были тестироваться возможности платформы Tangl. Финальный выбор был сделан в пользу одного из этих объектов, отличавшегося наиболее детальной проработкой ТИМ-модели.

Сначала были скорректированы коллизии, которые проектировщики к моменту старта проекта не успели проработать. Затем была проработана атрибутивная составляющая, связана с разработанным классификатором материалов. После этого модель была загружена в Tangl.

«Когда команда BIM-специалистов начала работать в Tangl, ее участникам было немного дискомфортно, однако они быстро вошли во вкус. Причем оказалось, что функциональность платформы гораздо шире, чем позволяло увидеть базовое обучение. Ребята нашли там какие-то новые функции, которые позволяли делать крутые вещи, автоматизировать всю работу – это нас впечатлило», - отметил Марсель Гайнутдинов.

Результаты

Главным результатом пилотного проекта стало подтверждение изначально сформулированной гипотезы о том, что как минимум 85% объемов работ можно получить из информационной модели. Даже сложные узлы, после их доработки, можно было замоделировать.

Фактически был получен следующий результат. 70-75% работ по проекту были получены автоматизированно через платформу Tangl. Из них порядка 35% совпало с ручными расчетами, порядка 40% по объемам не совпало, но в компании говорят, что есть вероятность того, что причиной является использование в расчетах некорректных спецификаций или сложности с самой моделью. При этом 10-15% пришлось на те элементы, которые можно еще домоделировать – этого не стали делать исключительно из-за нехватки времени в рамках пилотного проекта.

Оставшиеся 5-10% из 100% возможных приходятся на те элементы, которые команда девелопера оценивает как немоделируемые – объемы работ по ним можно посчитать через формулу. Таким образом, анализ результатов позволяет считать, что до 95% объемов работ можно считать в автоматическом режиме с использование платформы Tangl.

В планах компании на следующий год – формирование списка элементов, которые не будут моделироваться и расчет объемов по которым будет осуществляться через отдельную формулу. Это необходимо, чтобы сформулировать требования к проектировщикам для масштабирования автоматизации процесса. Для этого проектировщикам будут переданы модели, которые использовались в рамках пилотного проекта в качестве образцов.

Также в планах – интеграция с учетными системами, которые используются генпорядчиком и техзаказчиком, чтобы подтягивать данные оттуда. Перспективным выглядит и интеграция базы расценок для получения бюджета проекта.

«Подход команды «Ак Барс Дом» к пилотированию платформы Tangl и проверке гипотез, связанных с автоматизацией разных этапов жизненного цикла строительного проекта, видится нам перспективным. Он позволяет взвесить все «за» и «против», проверить на собственном опыте функциональность, теххарактеристики и возможности использования решения. И мы рады, что пилотный проект показал такие высокие результаты, а Tangl зарекомендовал себя как эффективный и гибкий инструмент», - сказал Андрей Белькевич, генеральный директор компании «Тангл».