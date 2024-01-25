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Аэропорт «Пулково» внедрил «СКДПУ НТ Шлюз доступа»

Компания «АйТи Бастион» и международный аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» сообщают об успешном внедрении отечественного продукта «СКДПУ НТ Шлюз доступа» в корпоративную ИТ-систему. Решение развернули для усиления защиты цифровой инфраструктуры воздушной гавани и поддержки устойчивости ее производственной деятельности. Об этом CNews сообщили представители компании «АйТи Бастион».

Аэропорт «Пулково» завершил переход на российскую платформу контроля и отслеживания действий пользователей с привилегированными правами «СКДПУ НТ Шлюз доступа». Это позволит ему, как объекту критической инфраструктуры, повысить уровень информационной безопасности по защите ИТ-периметра от несанкционированных действий внутренних и внешних владельцев учетных записей с расширенными привилегиями и пользователей с повышенными рисками.

«СКДПУ НТ Шлюз доступа» — часть комплексного решения «СКДПУ НТ», разработчиком которой является российская компания «АйТи Бастион». Это РАМ-решение для контроля удаленного доступа, записи сеансов администрирования корпоративных сетей и наблюдения за действиями всех привилегированных пользователей. СКДПУ НТ позволяет осуществлять защищенное подключение и мониторинг сессий в соответствии с требованиями регуляторов, аудиторов и других надзорных органов. Продукт внесен в реестр отечественного ПО, имеет сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям безопасности информации и базируется на отечественной ОС и технологиях.

«Внедрение продукта СКДПУ НТ компании «АйТи Бастион» позволило ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» повысить безопасность и контролируемость действий как администраторов ИТ, так и подключаемых подрядчиков. Данная система позволила получить более полную картину по составу и объему выполняемых работ контролируемых пользователей. ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» использует СКДПУ НТ как основу для безопасного доступа, которая в последующем будет интегрирована с другими системами безопасности для усиления эффекта защиты», — сказал Сергей Савченко, начальник отдела информационной безопасности ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

«Международный аэропорт должен работать бесперебойно и непрерывно. А, как известно, любое вмешательство в ИТ-инфраструктуру любого предприятия может привести в первую очередь к нарушениям технологических процессов. Поэтому то, что «Пулково» усилил свою инфраструктуру системой контроля действий привилегированных пользователей, говорит об ответственности воздушной гавани перед своими клиентами, перед пассажирами. Также аэропорт, доверяя своим сотрудникам, сможет перестраховываться: зачастую потенциальные риски информационной безопасности могут возникать из-за ошибочных действий сотрудников, а специально настроенная автоматизированная система поможет этого избежать и не допустить того, что произойти не должно», — отметил технический директор компании «АйТи Бастион» Дмитрий Михеев.

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