«Т1 Интеграция» осуществила переход на машиночитаемые доверенности для «Ленты» на базе платформы ELMA365

«Т1 Интеграция» (холдинг Т1) внедрил для розничной сети «Лента» интеграционный модуль, который автоматизирует работу с большим количеством электронных подписей и машиночитаемых доверенностей (МЧД). Новое решение на базе платформы ELMA365 поддерживает актуальные форматы МЧД, обеспечивает бесшовный процесс их оформления и отзыва на протяжении всего жизненного цикла. Об этом CNews сообщили представители Т1.

С 1 сентября 2023 г. участники ЭДО обязаны использовать электронную подпись физлица и МЧД. Компаниям, которым нужен массовый выпуск МЧД (с периодическим отзывом или передоверием) удобнее создавать доверенности в собственной системе. Для перехода на новые нормативные требования, сеть «Лента» решила создать единое пространство для работы с документами, доверенностями и МЧД.

Специалисты Холдинга Т1 внедрили модуль на базе платформы ELMA365 для формирования, подписания и проверки МЧД, а также подписания самих документов с их использованием. Это позволило автоматизировать процессы создания, подписания, отзыва и мониторинга действия машиночитаемых доверенностей. Новое решение помогает создавать МЧД в утвержденных ФНС шаблонах, регистрировать их (вручную или автоматически) или деактивировать. Сотрудник сети «Лента» может загружать в систему xml-файл доверенности от контрагента, проверять корректность данных и соответствие утвержденным форматам, хранить их в виде отдельных элементов.

Специалисты интегрировали новое решение с внешними сервисами: операторами ЭДО, единым блокчейн-хранилищем МЧД, инструментами проверки контрагентов, удостоверяющими центрами и пр. Т1 Интеграция продолжает актуализировать и развивать новое решение в соответствии с требованиями ритейлера, изменениями законодательства и возможностями провайдеров ЭДО.

«Перевод доверенностей из бумажного формата в машиночитаемый — закономерный шаг в цифровизации процессов ЭДО. Для компаний это часто влечет кардинальные изменения в работе с документами, механике их подписания, трансформируется и подход к использованию электронных подписей. Все эти новшества — уникальная возможность для развития. Для того, чтобы поддержать эти изменения, мы работаем над универсальным приложением «ЭДО Hub», которое связывает внутренние системы «Ленты» с внешними сервисами. В планах компании — использовать новую систему как единую точку контроля связанных с ЭДО процессов: подписание, антифродовые проверки, интеграции с единым электронным архивом и многое другое», — сказал Михаил Северов, ИТ-архитектор «Лента».

«В сжатые сроки нам удалось внедрить МЧД на платформе ELMA365 и приступить к реализации разработанной уникальной целевой архитектурной концепции «ЭДО Hub». Мы адаптировали решение Управление МЧД ELMA365 ECM, которое связывает учетные и СЭД-системы «Ленты», сохранив текущие процессы по согласованию и выпуску доверенностей неизменными. Платформа имеет уникальную архитектурную особенность, которая позволяет создавать приложения с использованием low code, включая сложные бизнес-решения. Уверены, внедрение ИТ-инструмента сделает работу с машиночитаемыми доверенностями простой и управляемой», — сказал Александр Абрамян, директор направления автоматизации бизнес-процессов Т1.

«Понимая, что изменения в законодательстве фундаментально меняют правила и требования к технологиям подписания электронных документов, мы уделяем много внимания формированию экспертизы относительно МЧД. Это позволяет нам создавать универсальный ИТ-инструмент подписания документов с использованием МЧД, а также соответствующую инфраструктуру. Возможности платформы позволяют интегрировать её в существующие и новые бизнес-процессы, а также использовать как самостоятельный сервис в связке с другими системами», — сказал Раис Ахкямов, директор продукта ELMA365 ECM.

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Т1 — многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 года. В штате — 20 тысяч сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: Т1 (компании «Т1 Интеграция», Т1 Cloud, «Сервионика»), «МультиКарта», «Т1.Аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 Цифровая Академия». Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, сервисной поддержки и аутсорсинга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. Компетенции холдинга позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Среди заказчиков Т1 — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.