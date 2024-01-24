«Соллерс» перенес ЦОД на площадку УАЗ при поддержке Prof-IT Group

Компания Prof-IT Group в роли технологического партнера реализовала проект миграции ЦОД группы «Соллерс» на площадку Ульяновского автомобильного завода.

Основанием для построения нового ЦОД стала потребность компании «Соллерс» в новых серверных мощностях в связи с расширением бизнеса, повышением уровня автоматизации и импортозамещением ИТ-ландшафта. Об этом CNews сообщили представители Prof-IT Group.

На старте проекта вычислительная инфраструктура группы размещалась на арендованной территории. Перед объединенной командой группы «Соллерс», включая УАЗ, и системного интегратора Prof-IT Group стояла задача провести миграцию оборудования с полным сохранением всего имеющегося функционала и без рисков простоя предприятия. В результате реализации проекта основная вычислительная система компании была перенесена на новую площадку в планируемые сроки и с заданными параметрами.

В тесном сотрудничестве с ИТ-службой завода был составлен план по модернизации площадки для обеспечения размещения необходимого объема оборудования на территории УАЗ. В первую очередь, была увеличена площадь помещения с возможностью расположения большего числа серверов и последующего масштабирования. Также был выполнен большой объем строительных работ согласно ГОСТ, который применяется к организации эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОД. Для повышения отказоустойчивости была перестроена существующая корпоративная сеть передачи данных.

Новая площадка ЦОД оснащена современными инженерными системами: автоматической системой газового пожаротушения, охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения и СКУД, системой кондиционирования и мониторинга состояния окружающей среды. На всей территории завода проложена новая высокоскоростная структурированная кабельная система, которая обеспечивает отказоустойчивую работу сети в цехах предприятия. Также была спроектирована и организована бесперебойная сеть электропитания для всех элементов обновленной инфраструктуры.

Перенос ЦОД шел поэтапно согласно графику миграции оборудования и сервисов. Финальная приемка и запуск в эксплуатацию были проведены в октябре 2023 г. Переезд серверов был выполнен без остановки бизнес-процессов в соответствии с бесшовной моделью миграции. Система характеризуется высокой надежностью, что обеспечивает качество и бесперебойность работы оборудования и всех ключевых ИТ-систем предприятия.

«Мы получили надежную инфраструктуру внутри контура УАЗ. Миграция серверного и сетевого оборудования прошла с сохранением целостности всех данных, систем и непрерывности процессов предприятия. Успешный переезд является безусловным подтверждением опыта ИТ-команд группы «Соллерс» и нашего технологического партнера Prof-IT Group», – сказал Артем Никаншин, директор по ИТ ООО «УАЗ».

«Миграция ИТ-инфраструктуры «Соллерс» на территорию Ульяновского автомобильного завода завершена успешно. Общей проектной командой мы осуществили перенос ЦОД на собственную площадку завода и отказались от арендуемых помещений, что в итоге позволило предприятию снизить операционные издержки и оптимизировать затраты на ИТ», – отметил Евгений Сударкин, генеральный директор Prof-IT Group.

Новый ЦОД УАЗ, ставший элементом масштабирования инфраструктуры «Соллерс», позволит совместно с ЦОД в Елабуге развивать кластер высоконагруженных цифровых ИТ-решений группы предприятий. Усовершенствованная инфраструктура дата-центра обеспечивает безотказную и непрерывную работу бизнеса, снижает затраты на увеличение производительности, перераспределяет ресурсы на улучшение ключевых компонентов и ускорит процессы масштабирования в дальнейшем.