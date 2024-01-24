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Sitronics Electro приняла участие в установке ультрабыстрых зарядных станций в электробусном парке «Салтыковка» в Москве

Компания Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) в рамках договора с группой «Россети» приняла участие в проекте строительства электрозарядной инфраструктуры для парка электробусов в московском районе Новокосино. Компания также осуществила разработку и интеграцию программного обеспечения, необходимого для диспетчеризации зарядной инфраструктуры.

Электробусный парк «Салтыковка» в районе Новокосино стал третьим проектом с участием Sitronics Electro по строительству ультрабыстрой зарядной инфраструктуры для электробусов в столичном регионе. На территории нового парка установили 13 ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) c 6 зарядными постами (куполами) каждая, рассчитанных на одновременную зарядку 78 электробусов. Также оператор обеспечил полную диспетчеризацию электробусного парка

Технологическое присоединение к электрической сети и организацию установки станций обеспечил генеральный подрядчик по созданию зарядной инфраструктуры электробусных парков — компания «Россети Московский регион» (входит в группу «Россети»).

Все зарядные станции оснащены программным обеспечением с системой динамической балансировки мощности, разработанной специалистами Sitronics Electro. С её помощью доступная мощность эффективно распределяется по зарядным станциям и зарядным постам в зависимости от выбранного режима. В дневном режиме зарядной станции один электробус будет заряжаться мощностью 300 кВт*ч с максимальной скоростью — до 80% за 20 минут, в ночном — мощность будет равномерно распределяться между зарядными куполами по 50 кВт на каждый независимо от количества электробусов. Также доступен режим, при котором мощность 300 кВт в рамках одной станции будет распределяется по куполам в зависимости от количества электробусов на зарядке.

«Это уже третий электробусный парк в Москве, созданный с участием Sitronics Electro. Два из них — крупнейшие в Европе. Кроме того, мы реализуем и другие проекты по строительству зарядной инфраструктуры для электробусов, проводимые в рамках федеральной программы обновления городского электротранспорта регионах страны. Так, нами были построены более 50 зарядных станций в 9 городах России», — сказал Андрей Гурленов, исполнительный директор Sitronics Electro.

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