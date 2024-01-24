«Рустэк» и «Инферит» (ГК Softline) подтвердили совместимость своих решений

Компания «Рустэк» объявила о подтверждении совместимости и успешной корректной работы своей платформы виртуализации с серверами INFERIT серии RS. После проведенного тестирования были выпущены соответствующие сертификаты, подтверждающие безупречное взаимодействие решений обеих компаний. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Российская сервисная платформа виртуализации для создания и управления ИТ-инфраструктурой от компании «Рустэк» включает в себя весь необходимый функционал для эффективного управления серверами, виртуальными машинами, сетью и кластерами через удобный графический интерфейс. Платформа включена в Реестр российского программного обеспечения Минцифры.

Сертификация распространяется на все модели серверов INFERIT серии RS, гарантируя надежную работу с платформой виртуализации «Рустэк». Это значительно расширяет возможности для клиентов обеих компаний и обеспечивает эффективность ИT-систем за счет использования совместимых продуктов.

Подтверждение совместимости подчеркивает готовность компании «Рустэк» сотрудничать с различными производителями оборудования, обеспечивая клиентам стабильную и прозрачную работу их ИТ-инфраструктур.

«Мы продолжаем развивать технологические партнерства, чтобы гарантировать уверенность наших клиентов в совместимости серверов “Инферит” с российским программным обеспечением и платформами, необходимыми для управления ИТ-инфраструктурой», — сказал Игорь Зинин, руководитель отдела развития серверов и СХД в компании «Инферит» (ГК Softline).

«Подтвержденная совместимость серверов “Инферит” и платформы виртуализации РУСТЭК позволяет заказчикам реализовывать планы по построению критичной инфраструктуры для государственных и коммерческих заказчиков с помощью продуктов российских компаний», — сказал Георгий Мегрелишвили, генеральный директор РУСТЭК.

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — компания с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, в том числе около 4,5 тыс. инженеров и разработчиков. В настоящее время ГК Softline (ПАО «Софтлайн») является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, Академия Softline, ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.

«Рустэк» — отечественный вендор, решения которого предназначены для замещения продуктов иностранных компаний в области серверной виртуализации, таких как: VMware, Microsoft, Citrix. Все программные продукты «РУСТЭК» являются импортонезависимыми, включены в Реестр российского ПО Минцифры.

«Инферит» (ГК Softline) — экосистема продуктов для построения и развития современной, высокопроизводительной, устойчивой и масштабируемой ИТ-инфраструктуры. В портфеле вендора представлены: современное российское компьютерное и серверное оборудование «Инферит Техника», операционные системы на базе ядра GNU/Linux «МСВСфера» от «Инферит ОС», продукты для управления ИТ-инфраструктурой и контроля ИБ от «Инферит ИТМен», экосистема продуктов для управления публичными и приватными облаками «Инферит Клаудмастер», инфраструктурные сервисы (IaaS, BaaS, DRaaS, SaaS) и решения по информационной безопасности в облаке «Инферит Облако», средства вычислительной техники в защищенном исполнении АКБ «Барьер» для защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа, утечки и кибератак.