Russ увеличит количество цифровых экранов в Ростове-на-Дону

Группа Russ до конца января расширит сеть цифровых экранов 3х6 в Ростове-на-Дону до 90 конструкций. OOH-рынок Ростова-на-Дону считается одним из крупнейших в России. Об этом CNews сообщили представители Russ.

«Цифровой инвентарь пользуется все большим спросом у рекламодателей в регионах. Мы регулярно развиваем нашу региональную сеть, что позволяет нам увеличивать географию присутствия по всей стране. Кроме того, нам важно повышать прозрачность на рынке наружной рекламы в регионах, поэтому мы регулярно проводим исследования, оцифровываем инвентарь, внедряем единые стандарты наружной рекламы. У наших клиентов появляются все более интересные, технологичные и современные возможности для креативных идей, кросс-канальных кампаний и спецпроектов», — сказала директор по продажам в регионах Russ Александра Синявская.

Летом 2021 г. ГК Russ приобрела в Ростове-на-Дону трех региональных операторов — ООО «Главреклампроект», ООО «Медиа-Юг» и ООО «Наружная реклама», совокупный инвентарь которых составлял более одной трети от всего рекламного инвентаря в городе. Таким образом, компания заняла серьезные позиции в одном из крупнейших регионов России.

На данный момент Russ предлагает размещение в 135 российских городах. Один из векторов развития регионального рынка наружной рекламы — наращивание цифрового инвентаря и возможность гибкого сотрудничества с рекламодателями и партнерами.

В 2023 г. на инвентаре Russ разместилось гораздо больше рекламодателей, чем в 2022 г.: их количество выросло на 60%. На 15% относительно 2022 г. выросла доля локальных рекламодателей в регионах. Все это связано с популяризацией кросс-канальных продуктов, внедрением единых стандартов восприятия наружной рекламы, а также повышением прозрачности рынка.

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Russ — компания, которая соединяет бренды и их аудиторию с помощью всех форматов out-of-home рекламы. Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 135 городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в городах Московской области, размещает рекламу в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, в поездах и на вокзалах РЖД и в 16 аэропортах по всей стране, включая Внуково и Пулково. Суммарный охват рекламных конструкций — более 85 млн человек в месяц.