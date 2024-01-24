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МТС Exolve запускает каскадные рассылки

Разработчики цифровой платформы МТС Exolve реализовали новый сервис, благодаря которому бизнес сможет осуществлять каскадные рассылки. Решение позволит передавать необходимую клиентам информацию по удобному для них каналу и повысит эффективность доставки уведомлений. Это могут быть сообщения об акциях, открытии новых филиалов, изменении режима работы и другая полезная информация. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Каскадные рассылки дают возможность последовательно осуществлять голосовые звонки и месседжинг, используя преимущества различных каналов коммуникаций и оптимизируя затраты на общение с клиентами.

Пользователи МТС Exolve смогут настраивать параметры уведомлений, выбирать нужное условие перехода на следующий шаг каскада, а также получать статистику по результатам рассылки. Например, можно сначала запустить голосовые сообщения, а затем при необходимости — отправить текстовые. В рамках одной каскадной рассылки можно отправить до 500 тыс. текстовых и голосовых уведомлений.

Функционал разработан на облачной платформе МТС Exolve, которая была запущена на базе решений МТТ в 2023 г. и предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов бизнесом и разработчиками.

«Теперь пользователи платформы МТС Exolve смогут сочетать и голос, и текст для общения со своими клиентами в наиболее удобной и оптимальной для них последовательности, — сказал директор по продуктам МТТ Василий Сажко. — Команда разработчиков МТС Exolve работает над постоянным улучшением и обновлением платформы, предлагая бизнесу необходимые инструменты для эффективной клиентской коммуникации».

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АО МТТ («Межрегиональный ТранзитТелеком») – провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы, сервисы цифровой коммуникационной платформы МТС Exolve.

МТС Exolve – это облачная платформа, которая предназначена для создания коммуникационных сервисов. Платформа запущена в январе 2023 г. на базе решений дочерней компании МТС — МТТ, сервисами которой пользуются и крупнейшие компании России, и средний и малый бизнес. Через единый интерфейс платформы пользователи могут реализовать необходимое им коммуникационное решение: обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, SMS, месседжинг, голосовые роботы и др.

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