«1С-Рарус» автоматизировала закупочные процессы в «НПО „Аконит“»

Компания «1С-Рарус» завершила проект автоматизации закупок в компании «НПО „Аконит“». На базе «1С:ERP» создано автоматизированное рабочее место закупщика, где в режиме единого окна выполняется работа с заказами поставщикам. Упрощен контроль заказов, платежей и кредиторской задолженности. Закупочные документы обрабатываются намного быстрее. Введена оценка результативности специалистов отдела закупок.

«НПО „Аконит“» — крупный российский производитель и поставщик технических решений и оборудования для транспортировки насыпных грузов (конвейерное оборудование). Компания работает уже 21 год. За это время было реализовано свыше 550 проектов для предприятий горной, горнодобывающей, металлургической, химической, золотодобывающей промышленности.

Конвейерные системы и комплектующие производства «НПО „Аконит“» используются при организации складского хозяйства; погрузке и разгрузке в портах, на терминалах; добыче угля, золота и нерудных материалов. Созданы собственные проектные решения для погрузки сахарной свеклы и в сфере обращения с отходами.

В рамках развития проекта по автоматизации производственных площадок и торгового дома «НПО „Аконит“» потребовалось оптимизировать закупочные процедуры. Типовой функционал решения предусматривал использование нескольких журналов документов для управления заказами. Это накладывало некоторые ограничения и затрудняло работу пользователей. Для ускорения работы и исключения возможных ошибок руководство компании приняло решение разработать «АРМ Закупщика».

В результате проекта в системе «1С:ERP» разработано автоматизированное рабочее место, позволяющее менеджеру в режиме одного окна управлять процессами: заказы поставщикам. Менеджер видит все свои активные заказы поставщикам с необходимой детализацией. Доступны функции работы с заказом: оплата, создание заявок на перевозку, анализ работы с заказом; платежный календарь. Позволяет контролировать плановые и фактические платежи по заказам менеджера; план прихода транспорта на разгрузку. Отражает план прихода ТМЦ на склад по заказам поставщикам и/или заданиям на перевозку; разработан «Отчет руководителя закупщиков» для ежемесячного расчета рейтинга специалистов отдела. В рейтинге учитываются показатели: количество созданных заказов поставщику, сумма приходов по заказам, процент выполнения заказов в срок, сумма экономии по закупке, коэффициент кредиторской задолженности, количество выполненных задач по канбан-доске и число просроченных задач; кроме того, выполнен ряд дополнительных задач по адаптации системы под потребности компании: настроен отчет по «Оборотному капиталу», в котором автоматизировано заполнение строк по резервам и создан его новый вариант — по направлениям деятельности; доработан функционал формирования наценки для расчета цен по заказам поставщикам; реализована возможность оплаты нескольких заявок на транспорт в одной заявке на расход денежных средств; разработан отчет для сверки расчетов между подразделениями компании.

Итогами доработки функционала решения «1С:ERP» стали ускорение процесса закупок и минимизация ошибок, что положительно сказалось на работе компании в целом.

Подготовлена инструкция по работе с «АРМ Закупщика», проведено обучение сотрудников.

Григорий Жаднов, директор по ИТ в компании «НПО „Аконит“», сказал: «Внедрение „АРМ Закупщика“ позволило нашей компании усовершенствовать процессы закупок и сделать работу менеджеров более слаженной. Всего за месяц функционал был доработан с учетом наших нужд. Теперь закупки осуществляются в формате одного окна, менеджеры отдела отмечают удобство и простоту использования нового АРМ. Благодарим коллег из казанского офиса „1С-Рарус“ за плодотворное сотрудничество».