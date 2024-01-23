«Завод ЖБИ-1» оптимизировал управление производством и вдвое ускорил обработку заказов с помощью «1С:Комплексная автоматизация»

Специалисты ГК «Решение» автоматизировали работу струнно-бетонного завода ЖБИ-1 в Калининграде. С помощью системы «1С:Комплексная автоматизация» оптимизировано управление производством продукции по давальческой схеме. Обеспечен точный расчет себестоимости. Организован сквозной учет движения продукции от закупки до отгрузки. Заказы обрабатываются вдвое быстрее, количество ежемесячно выполняемых заказов выросло на 15%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Решение».

ПК «Завод ЖБИ-1» — один из основных производителей железобетонных изделий в Калининградской области. Работает на калининградском рынке более 70 лет, ежедневно выпускает высококачественную продукцию для жилищного, гражданского и промышленного строительства.

Компания работает по давальческой схеме. Ассортимент продукции без учета типоразмеров насчитывает около 70 наименований. Ежегодные объемы выпуска железобетонных изделий составляют более 90 тыс. кубических метров.

Ранее для учета и управления на заводе использовались разные программы и электронные таблицы. Не был автоматизирован документооборот. Отсутствовал консолидированный учет складских остатков, данные учета часто не соответствовали фактическому наличию сырья и готовой продукции на складе. Одной из ключевых проблем была невозможность точного расчета себестоимости производства.

Это усложняло расчет рентабельности выполненных заказов и управление ценообразованием. Менеджеры тратили много времени на обработку заказов, новые заявки долго «висели» в ожидании. У руководства не было достоверных данных о рентабельности и прибыли, было сложно контролировать эффективность работы компании.

Предприятию требовалась информационная система, которая позволила бы объединить работу подразделений, организовать корректный расчет производственной себестоимости, обеспечить сквозной учет движения продукции от закупки до отгрузки. Необходимо было ускорить обработку входящих заявок и оформление документов, улучшить планирование закупок и продаж, усилить контроль за затратами, рентабельностью, взаиморасчетами с клиентами и поставщиками.

Партнером по внедрению стал партнер фирмы «1С» в Калининграде — ГК «Решение». Для реализации проекта была выбрана система «1С:Комплексная автоматизация».

Проект реализован за 3 месяца. Новая система была развернута на 35 рабочих местах, выполнена интеграция с «1С:Документооборот» и «1С:Бухгалтерия».

В системе реализован механизм управления переработкой давальческого сырья. Расчет себестоимости продукции с учетом выработки сотрудников и оборудования ускорился в 2 раза. Себестоимость рассчитывается точно и без ошибок, появилась возможность оперативно и быстро рассчитывать рентабельность заказов.

Обеспечен точный учет остатков на складе. Менеджер в любое время может сформировать отчет по остаткам, который будет соответствовать реальному количеству продукции на складе. Планировать закупки и продажи стало проще.

Обработка входящих заказов ускорилась вдвое. На основании заказов в системе автоматически формируются коммерческие предложения, договоры и сопроводительные документы. Менеджеры быстрее рассчитывают точную стоимость заказа, согласовывают ее с клиентом, оформляют заявки на производство и контролируют сроки выхода готовой продукции.

Организован сквозной учет движения продукции на всех этапах исполнения заказа клиента — от приема заявки, формирования себестоимости и установки цены до производства и отгрузки. Менеджеры получили возможность оперативно контролировать выполнение заказов в производстве, а также взаиморасчеты с контрагентами.

Руководство оперативно получает отчеты по рентабельности и валовой прибыли. Кроме того, в систему добавлены дополнительные специализированные отчеты, например, «Отчет по производству с учетом веса железобетонных изделий», «Отчет по покрытию», «Отчет по товарам, хранящимся у переработчика».

Оптимизировано управление гособоронзаказом. Реализован раздельный учет финансово-хозяйственной деятельности организации при исполнении контрактов, усилен контроль за выполнением заказов.

Директор ООО ПК «ЗАВОД ЖБИ-1» Зотов Олег Михайлович сказал: «Результаты проекта демонстрируют правильность принятого нами решения — и в плане выбора информационной системы „1С:Комплексная автоматизация“, и в отношении выбора партнера для ее внедрения. Удалось решить актуальные проблемы, затруднявшие работу. В первую очередь это формирование точной себестоимости, отчетов, оптимизация работы менеджеров и сокращение доли ручных операций. Навели порядок в складском учете, проще стало работать в гособоронзаказом.

Считаем, что поставленные цели достигнуты — об этом говорят количественные и качественные показатели по итогам периода после автоматизации. В настоящее время продолжаем улучшать и дорабатывать систему совместно с нашим партнером по автоматизации».

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«ЖБИ-1» — калининградский струннобетонный завод с 70-летней историей. Работает с коммерческими организациями и гособоронзаказом. В ассортименте компании: многопустотные плиты перекрытий, фундаментные блоки, элементы ленточных фундаментов, сваи, ригели, перемычки, лестничные площадки, марши и ступени, элементы колодцев и много другое.