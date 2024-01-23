В Москве разработана мобильная станция для зарядки электромобилей

Инжиниринговая компания «Априорные решения машин», создавшая российский электротрактор, разработала концепт мобильной электрической станции (МЭлС). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Становление электротранспорта активно набирает обороты, растет потребность в комплектующих и продукции для его обслуживания. Для развития этой отрасли в столице был создан межотраслевой кластер электромобилестроения, который объединяет уже около 60 ведущих предприятий. Широкий спектр решений предлагают и другие московские промышленники. Например, инжиниринговая компания «Априорные решения машин» разработала концепт мобильной электрической станции мощностью до 125 киловатт-час и временем автономной работы до восьми часов, которая позволит заряжать аккумуляторы электромобилей в любом месте. По оценке разработчиков, станция будет востребована как владельцами частного электротранспорта, так и в B2B-сегменте – сервисами каршеринга, такси или коммунальными службами. Первый опытный образец компания планирует создать в этом году», – сказал Владислав Овчинский.

Новинка реализует принцип газовой микрогенерации на мобильной платформе, где установят газобаллонное оборудование и газовый двигатель внутреннего сгорания, генератор постоянного тока для обеспечения быстрой зарядки аккумуляторов, системы охлаждения и вентиляции, а также интерфейсы зарядного модуля. Такой комплекс можно будет установить на малотоннажном грузовом автомобиле весом до 3,5 тонны, способном свободно передвигаться в городской среде.

В качестве основного топлива будут использовать сжатый природный газ, который является наиболее доступным и экономически оправданным видом топлива. Он минимизирует отрицательное влияние вредных выбросов в окружающую среду и соответствует уровню экологичности ЕВРО-5, который регулирует содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.

Мобильная станция сможет выдвигаться в удаленные районы, что, например, значительно расширит зоны обслуживания каршеринга. Она также может передвигаться в нужные локации согласно плану работы таксопарков и служб ЖКХ. Данное решение обеспечит бесперебойную работу организаций, использующих электромобили и прочую электрическую технику.

«Мы разработали концепцию и провели первичную компоновку мобильной электростанции, которая может выполнять функцию быстрой зарядной станции для электромобилей. Она соответствует экологическим нормам и дает себестоимость зарядки на уровне стоимости электричества из сети. Все ключевые компоненты МЭлС будут российскими. Это решение дополняет и повышает гибкость зарядной инфраструктуры, которая стремительно развивается, но встречает все больше сложностей с размещением стационарных станций. На борту обеспечен запас на 15 зарядных сессий, который можно восполнить на газовой заправочной станции в течение 15 минут», – сказал председатель совета директоров компании Григорий Болотин.

Кроме того, при необходимости заправочный блок устанавливается в контейнере, который можно будет разместить в нужной локации. Благодаря этому, например, во время массовых мероприятий, в месте временных парковок, на стройплощадках можно на короткое время развернуть полноценную зарядную инфраструктуру без присоединения к электрическим сетям.

Для оптимального использования МЭлС будет создана ИТ-платформа, которая позволит планировать перемещение и работу станции и обеспечивать шлюз для оплаты зарядных сессий, а также интерфейс для встраивания в существующий ИТ-ландшафт операторов каршеринга и такси.