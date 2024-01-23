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Цифровой продукт оценит качество уборки в жилых комплексах «Самолета»

Управляющая компания группы «Самолет» запустила пилотный проект по внедрению автоматизированной системы клининг-контроля мест общего пользования и придомовой территории. Цифровой сервис позволит отслеживать выполнение работ в реальном времени и проводить анализ качества уборки при помощи искусственного интеллекта. Планируется, что внедрение новой системы повысит общий уровень качества клининга на 20%.

Новый сервис даст возможность менеджеру без многочасовых обходов и личных посещений объектов контролировать весь процесс уборки помещений и территорий с помощью смартфона. Каждый уборщик в начале работы открывает мобильное приложение и сканирует QR-код в МОП, чтобы отметить время и конкретное место уборки, а в конце делает несколько фотографий, которые фиксируют результат. Причем система принимает только файлы, которые сделаны в режиме онлайн, загрузить фотографии из памяти смартфона невозможно. Далее решение анализирует полученный фотоматериал и оценивает качество выполненных услуг. В отличие от человека, он делает это быстро, в круглосуточном режиме и максимально тщательно, не упуская ни одной детали. Цифровой сервис позволяет оставлять для сотрудников подробные инструкции – описание, чек-лист, перечень необходимых фото, инвентаря и материалов. Система облегчит процесс планирования трудозатрат всех сотрудников управляющей компании, а также расходов на средства для уборки.

Цифровизация клининга повысит уровень клиентского сервиса за счет прозрачности процесса и уменьшения числа обращений от собственников, связанных с претензиями по уборке. Жители смогут самостоятельно отслеживать график уборки, ее фактическое исполнение и качество, отсканировав QR-код в МОП. Любая заявка в новой системе моментально попадает к менеджеру здания, что позволяет оперативно решить поставленную задачу и сообщить о результатах. А регулярный контроль выполненных работ, способствует мотивации линейного персонала, что тоже положительно скажется на результатах.

Проект пилотируется в ЖК «Люберцы». До конца 2024 г. группа «Самолет» планирует масштабировать систему автоматизации клининга на все жилые комплексы в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Цифровой сервис будет внедрен не только в собственных ЖК девелопера, а во всех комплексах, которые находятся в портфеле управляющей компании. В итоге решение будет анализировать качество уборки на более чем 5 млн кв. м.

«Сегодня жилой фонд управляющей компании «Самолета» составляет порядка 10,2 млн кв. м, ежегодно мы получаем порядка 20 тыс. заявок от жителей по вопросам эксплуатации зданий и уборки. Клининг относится к числу тех работ, которые производятся «в полях» и поэтому сложно поддаются постоянному контролю. Однако чистота в подъездах и во дворах – важнейший элемент комфортного проживания в доме, поэтому мы уделяем ему особое внимание. Цифровая система клининг-контроля Bruno делает работу клинеров полностью прозрачной и легко контролируемой, а также дает возможность предоставлять жильцам наглядный, доказуемый и измеримый результат работы. Все это вместе ведет к повышению уровня сервиса и качества оказываемых услуг», – сказал управляющий директор УК «Самолет» Андрей Ахинько.

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