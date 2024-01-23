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«СберБизнес» совместим и с ОС «Альт»

По итогам тестирования веб-версия интернет-банкинга «Сбера» для бизнеса признана полностью совместимой с семейством операционных систем «Альт» российского разработчика «Базальт СПО», включая сертифицированный ФСТЭК дистрибутив «Альт СП».

«СберБизнес» получил сертификат о полной совместимости с ОС: весь функционал интернет-банка доступен пользователям «Альт». Так что теперь корпоративные клиенты «Сбера» могут пользоваться широким набором банковских услуг в надёжной и безопасной отечественной операционной системе.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «Среди пользователей «СберБизнеса» есть компании, которые в силу специфики деятельности работают только с отечественным программным обеспечением. Сегодня мы работаем уже с тремя российскими операционными системами на базе Linux и продолжаем увеличивать их число, получая сертификаты соответствия и безопасности от производителей отечественного ПО. Наша цель — сделать цифровые услуги банка максимально доступными для бизнеса».

ОС «Альт» — это интегрированные системы с русскоязычным интерфейсом для рабочих станций и серверов, которые позволяют быстро развернуть сеть для обеспечения инфраструктуры предприятия и установить её на персональный компьютер.

Банк полностью готов к взаимодействию с компаниями, которые работают на ОС «Альт Рабочая станция 10», «Альт Рабочая станция К 10», «Альт Образование 10» и «Альт СП релиз 10». Все ОС внесены в Единый реестр отечественного ПО: «Альт СП релиз 10» под №4305, «Альт Образование 10» под №1912, «Альт Рабочая станция 10» и «Альт Рабочая станция К 10» под №1292. ОС «Альт СП релиз 10» сертифицирована ФСТЭК (сертификат соответствия №3866) по 4 уровню доверия и по 4 классу защиты.

Помимо этого, «СберБизнес» уже имеет сертификаты совместимости с наиболее распространёнными отечественными операционными системами на базе LinuxAstra Linux и «Ред ОС».

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