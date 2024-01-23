«Ростех» внедрит искусственный интеллект на производстве авиадвигателей в Рыбинске

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») внедрит искусственный интеллект для выявления мельчайших дефектов лопаток газотурбинных двигателей. Роботизированный комплекс будет введен в эксплуатацию на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн». Он автоматизирует процесс предварительного контроля качества деталей и в два раза увеличит пропускную способность участка. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Решение включает в себя платформу на базе искусственного интеллекта «Точка контроля» и два роботизированных поста контроля для подачи лопаток, которые инспектируют камерами машинного зрения поверхности деталей и маркируют их.

Платформа с помощью машинного зрения будет получать и обрабатывать изображения мелких дефектов полированных лопаток, которые сложно определяются человеческим глазом. Искусственный интеллект будет распознавать дефекты на основе анализа различных типов изображений.

«Внедрение машинного зрения и искусственного интеллекта позволит почти вдвое повысить скорость выявления дефектов на поверхности лопаток газотурбинных двигателей. Кроме того, предприятие получит возможность анализировать и корректировать производственные процессы благодаря собираемым данным. После запуска платформы пропускная способность участков контроля ощутимо вырастет, что благоприятно скажется на выполнении масштабной производственной программы», – сказал директор по цифровой трансформации «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика России».

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АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в «Ростех») – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ и морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.