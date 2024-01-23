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Исследование «Тинькофф Бизнеса»: в какое время суток совершается больше всего продаж в сфере бытовой техники

«Тинькофф Бизнес» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data провел исследование о распределении покупательского спроса в 30 категориях бизнеса, в том числе в сфере продаж бытовой техники и электроники. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф Бизнеса».

Аналитики изучили обезличенные транзакции почти 40 млн клиентов «Тинькофф» по всей России и определили время и дни недели максимального спроса в разных бизнес-категориях.

Основные выводы

32% от всех покупок бытовой техники и электроники в торговых точках приходится на дневное время в субботу и воскресенье.

В будние дни пики пользовательского спроса на технику в офлайне наблюдаются только в вечернее время с 16 часов. Напротив, онлайн-заказы совершаются с 11 до 15 часов.

Чаще всего технику покупают онлайн в пятницу и воскресенье. При этом, 28% онлайн-покупок в воскресенье происходят с 12 до 16 часов.

Покупка техники и электроники в торговых точках

Самым активным временем для покупки техники и электроники в офлайн-магазинах является конец рабочего дня и период с 12 до 20 часов в выходные. При этом, пик покупательской активности отмечается с 15 до 17 часов.

В будние дни активнее всего технику и электронику покупают с 16 часов. Самые свободные от посетителей часы наблюдаются до 11 утра и с 21 часа.

Покупка техники и электроники через Интернет

Онлайн-заказы в этой категории распределяются равномерно в дневное время на протяжении всей недели, однако пики наблюдаются с 12 до 17 с пятницы по воскресенье. Особенно часто покупатели заказывают технику и электронику в воскресенье с 12 до 15 часов.

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«Тинькофф Бизнес» — экосистема финансовых и технологических продуктов для малого, среднего и крупного бизнеса. Среди клиентов — более 1 млн предпринимателей и компаний по всей России. В экосистему «Тинькофф» для бизнеса входят все основные банковские продукты — от расчетно-кассового обслуживания и кредитных продуктов до зарплатных проектов и сопровождения внешнеэкономической деятельности. Кроме того, Тинькофф Бизнес объединяет решения для увеличения продаж и оптимизации бизнес-процессов: POS-кредитование покупателей, бесплатный Tinkoff API и многое другое.

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