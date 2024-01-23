Искусственный интеллект: аэропорт Владивосток внедрил в работу виртуального оператора

В 2023 г. в работу справочной службы Международного аэропорта Владивосток был внедрен виртуальный оператор – голосовой робот с использованием искусственного интеллекта, разработанного ООО «АТС 555». Об этом CNews сообщили представители АО «Международный аэропорт Владивосток».

Внедрение виртуального оператора позволило консультировать пассажиров и гостей аэропорта по различным вопросам: по расписанию и статусу интересующего рейса, по фактическому времени вылета и прилета воздушного судна, по авиабилетам и контактам представительств авиакомпаний в аэропорту, по порядку действий при утере багажа, правилам перевозки, парковкам, а также по ряду других вопросов о структурных подразделениях и производственной деятельности авиапредприятия.

Использование виртуального оператора позволило полностью исключить длительное ожидание абонентом ответа. Голосовому роботу требуется не более трех секунд, чтобы ответить на входящий вызов и начать диалог с пассажиром. За время эксплуатации системы «Автоматическая справочная служба аэропорта» (АССА) виртуальный оператор самостоятельно обслужил более 20 тыс. вызовов.

Александр Ковширко, начальник службы по информационным технологиям Международного аэропорта Владивосток: «Система «Автоматическая справочная» - это очередной шаг в цифровизации Международного аэропорта Владивосток, который предназначен для сокращения времени получения необходимой информации клиентом. Такая система позволяет улучшить и ускорить обслуживание пассажиров, а значит она создает максимальный комфорт для пассажиров аэропорта Владивосток».

Сергей Макаров, генеральный директор ООО «АТС 555»: «В процессе эксплуатации решения «Виртуальный Оператор» был расширен перечень тематик для предоставления справочной и консультационной информации в автоматическом режиме. Компания «АТС 555» (входит в группу компаний АТС) использует передовые технологии в сфере искусственного интеллекта на основе платформенного решения собственной разработки, которые позволяют обеспечивать высокое качество информационного обслуживания пассажиров и гостей аэропорта. Текущее решение виртуального оператора для справочных служб аэропортов позволяет предоставлять дополнительно к уже имеющимся навыкам, расширенную информацию по перевозке багажа, по банкоматам и отделениям банков в аэропорту, по общественному транспорту и услугам такси. Также голосовой робот по запросу предоставляет информацию о комнате матери и ребенка, о заведениях общественного питания, о магазинах на территории аэропорта. Для автоматического обслуживания теперь доступны разделы по визам и по контактам государственных контрольных органов, а также раздел с информацией для маломобильных пассажиров. На данный момент виртуальный оператор может предоставить ответы на более чем 350 вопросов по 22 группам тематик».

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В январе-ноябре 2023 г. услугами Международного аэропорта Владивосток воспользовались 2,4 млн пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает 35 направлений, полеты по которым совершают 15 российских и зарубежных авиакомпаний.