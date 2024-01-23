«Инфосистемы Джет» совместно с НПАО «Светогорский ЦБК» реализовали проект по локализации ИТ-инфраструктуры

«Инфосистемы Джет» реализовала проект по модернизации ИТ-инфраструктуры НПАО «Светогорский ЦБК» с полной локализацией всех объектов инфраструктуры и управляющих сервисов. В рамках проекта была осуществлена масштабная миграция существующих ИТ-систем и сервисов компании на полный стек отечественных решений. В рамках проекта «Инфосистемы Джет» оказывает проактивную комплексную ИТ-поддержку НПАО «Светогорский ЦБК».

Целлюлозно-бумажная промышленность генерирует более 40% всей валовой добавленной стоимости лесопромышленного комплекса России. НПАО «Светогорский ЦБК» является одним из крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов в России.

Ранее компания входила в международный холдинг по производству бумаги и картона. Большинство ИТ-систем и сервисов предоставлялись материнской компанией. В связи с реструктуризацией российский бизнес-актив стал независимой структурой. В рамках этих изменений перед заказчиком встала критически важная задача — перейти на новую ИТ-инфраструктуру полностью на российском технологическом стеке и исключить простой бизнеса в период миграции.

«Инфосистемы Джет» совместно с департаментом информационных технологий Светогорского ЦБК создали выделенную инфраструктуру на базе решений отечественных вендоров и осуществили бесшовную миграцию в режиме реального времени всех прикладных сервисов.

«Риск отключения заказчика от инфраструктуры глобальной штаб-квартиры и потери доступа к критически важным сервисам был крайне высок. Команда “Инфосистемы Джетˮ в максимально сжатые сроки провела поэтапную миграцию продуктивных систем заказчика на новую ИТ-инфраструктуру. На этом проекте было применено большое количество различных технологических решений отечественных вендоров. Проект можно назвать действительно сложным — от команды требовался нешаблонный технический подход при выборе решений для всех подсистем и, самое главное, четкий фокус на сроки их запуска в эксплуатацию», — отметил Андрей Шапошников, заместитель директора технического центра «Инфосистемы Джет».

«Это был очень амбициозный проект, который потребовал максимальной вовлеченности, гибкости и творческого подхода от всех участников. Быстрое принятие решений в непростых условиях и готовность к изменениям стали залогами успеха данного проекта. Сотрудники компании “Инфосистемы Джетˮ продемонстрировали высокий профессионализм и ответственный подход к выполнению поставленных задач, а также отличное понимание наших потребностей. Особенно хочу отметить высокий уровень экспертизы при разработке плана реализации проекта. Весь процесс был прозрачным и организованным, что позволило сохранить бесперебойную работу нашей компании», — отметила Наталья Кивилева, руководитель департамента информационных технологий НПАО «Светогорский ЦБК».