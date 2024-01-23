Hybrid разработала метаверс для «Дикси»

Компания Hybrid, специализирующаяся на высокотехнологичных разработках в области Интернет-рекламы, реализовала проект по разработке метамира «Дикси Лэнд» на игровой онлайн-платформе Roblox. В первый месяц работы проект набрал 145 тыс. визитов. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Идея создать метавселенную возникла у «Дикси» в связи с необходимостью охватить юную аудиторию. На момент старта проекта компания уже разработала коллекцию аниме-игрушек «Треснутые», которые выдавались во всех магазинах сети при покупке от 600 руб. Специалисты Hybrid перенесли образы персонажей, их голоса и игровые сценарии в 3D онлайн пространство. Такой подход позволил «Дикси» повысить узнаваемость и найти новые точки касания с юной аудиторией.

Проект был реализован в рекордно короткие сроки – три недели и включал следующие этапы: Пре-продакшен, включающий в себя определение стратегии проекта, презентацию концепта, составление и согласование технического задания; Продакшен с непосредственным моделированием метамира, а также моделированием неигровых персонажей, виртуального мерча, озвучивание и тд.; Пост-продакшен и продвижение с публикацией финальной версии.

«На момент старта проекта у нас уже были 2D-персонажи, которые были реализованы в таких форматах, как, например, комиксы. Так как мы уже сейчас заботимся, чтобы быть понятными и, главное, интересными юной аудитории, было решено перенестись в 3D-мир и “оживить” персонажей в собственной метавселенной. Теперь у двадцати “Треснутых” есть не только свои суперспособности, но и свой реальный метамир», — отметила руководитель отдела диджитал-продвижения «Дикси» Полина Мотосова.

Для реализации проекта была выбрана игровая онлайн-платформа Roblox. Помимо того, что ее ежедневная аудитория в России превышает два миллиона пользователей в возрасте до 15 лет, платформа Roblox является лидером по генерированию органического трафика. Участники метамиров не ограничиваются только одним метамиром, а переходят из одного в другой. Это позволило увеличить органический прирост посещаемости уже после окончания кампании.

В результате проекта количество визитов (игровых сессий) было на 38% выше ожидаемого показателя во время реализации проекта и +59% к концу года за счет органического прироста. Среднее время визита (одной игровой сессии) было на 1,3 минуты выше бенчмарка.

Помимо этого значительно увеличился такой показатель, как Brand Lift (рост знания о бренде), помогающий оценить уровень узнаваемости продукта/бренда у конкретной целевой аудиторией до и после рекламной кампании. Так, прирост метрики «запоминаемость рекламы» составил +20,79%, а рост метрики «запоминаемости рекламного сообщения» составил 24,46%. Таких показатель удалось достичь за счет более качественного контакта с аудиторией.

«По результатам кампании, наш клиент получил главный результат - точки касания с юной аудиторий. Важно понимать, что аудитория младше 13 лет часто заходит в метавселенную со смартфонов родителей, поэтому часть "взрослого" сегмента, а это по внутренним данным 25% от показателя, приходится на сегмент "до 13 лет», — сказал Владимир Ланцов, исполнительный директор метаверс-подразделения Hybrid в России.

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Hybrid – глобальная programmatic-платформа для аукционных закупок рекламного инвентаря, ретаргетинга, performance оптимизации, post-campaign аналитики и т.д. Компания Hybrid основана в 2011 г. и представляет собой экосистему с собственным стеком разработок для любых рекламных целей с использованием алгоритмов ИИ, ML и Big Data. Офисы и представительства компании размещены в Германии, Польше, Индии и Индонезии.

Платформа объединяет возможности крупнейших платформ и поставщиков трафика (Google Adx, Admixer, Adriver, AppNexus, Bidvol, Mopub, Rubicon и других), обеспечивая 80 млрд показов в сутки в 100 странах мира. Рекламодателям доступно более 30 форматов, включая рекламу на мобильных устройствах и видеорекламу (форматы in-stream и out-stream). А благодаря технологиям Hybrid делает медийную рекламу релевантной для пользователей и эффективной для рекламодателей.