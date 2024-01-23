Hisense представляет первые новинки 2024 года

На российский рынок вышла новая линейка продуктов — мониторов Hisense, оснащенных прогрессивными технологиями и созданных с заботой о пользователях. Линейка мониторов представлена на российском рынке в диагоналях 24, 27 и 34 дюйма: модели N3G, N3F, N3F, G5F-PRO, G7H и G6H уже поступили в продажу. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Начало года мы традиционно связываем с планами, призванными улучшить качество нашей жизни, — сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. — Обучение, рабочие проекты, творчество или развлечения — на чем бы вы ни решили сконцентрироваться в ближайшее время, мониторы Hisense послужат отличными инструментами для реализации любых задумок. Смотрите, играйте, визуализируйте и воплощайте идеи в жизнь с помощью доступных инновационных разработок Hisense. В новой продуктовой линейке выражается стремление компании внести вклад в создание функциональной технологической платформы, которая поможет пользователям стать заметнее и эффективнее в любом виде деятельности».

Мониторы 24N3F и 27N3F различаются диагоналями — 24 и 27 дюймов соответственно, но идентичны по наполнению. Широкий охват цветовой гаммы N3F, соответствующий значению Adobe RGB 99%, характеризует точность цветопередачи. Этот параметр гарантирует, что цвета в изображениях и фотографиях останутся неизменными даже на печати. Реалистичность и яркость достигаются благодаря технологии Ultra PQ Engine. Мониторы, обладающие возможностью интеллектуального управления подсветкой, способны отображать свыше 16,7 млн цветов и сохранять стабильную яркость на уровне 250 кд/м2. Свою роль играет и профессиональная калибровка PQ — наследие телевизоров Hisense, в сфере производства которых она применяется уже более 50 лет.

Частота обновления 24N3F и 27N3F составляет 75 Гц. В моделях данной серии используется экран IPS с широким углом обзора (178°), а, значит, работать за монитором самому или демонстрировать экран коллегам будет одинаково комфортно. Заботится о зрении технология DC Dimming, которая интеллектуально регулирует яркость экрана и устраняет его мерцание. В свою очередь, сертификация TÜV подтверждает, что монитор имеет низкий уровень синего излучения. Еще одна отличительная черта серии – наличие разных подставок, а также двойных портов HDMI и VGA для работы с двумя экранами.

Модель 24N3G обладает разрешением Full HD 1920*1080, что одинаково важно и для работы, и для развлечений. Глубина цвета 8 бит с расширенной цветовой гаммой (90% по стандарту DCI-P3) делает изображение естественным и приятным для глаз. Как и в серии N3F, IPS-экран и угол обзора в 178° помогают избежать цветовых искажений при боковом просмотре, а встроенная технология фильтрации устраняет вредный синий свет, сохраняя реалистичные цвета. Частота обновления 75 кадров в секунду обеспечивает плавное отображение, без задержек и подвисаний, что актуально, в частности, для гейминга. Примечательная деталь — ультратонкий дизайн корпуса с задней частью в форме лестницы, уходящей в небо.

Монитор 27G5F-PRO объединяет множество показателей, которые в особенности оценят пользователи, увлеченные компьютерными играми. Во-первых, время отклика, равное 1 мс. Теперь даже в самом напряженном матче можно быстрее отреагировать на действия соперника. Во-вторых, высокая частота обновления, составляющая 144 Гц и до 165 кадров в секунду при разгоне. Изображение становится более плавным и дает возможность увидеть гораздо больше деталей в наиболее динамичных сценах. В-третьих, технология FreeSync Premium, которая синхронизирует частоту кадров между видеокартой и дисплеем, гарантируя отсутствие визуальных артефактов даже в самых современных играх. Помимо этого, 27G5F-PRO отличают улучшенная технология отображения HDR400, технология квантовых точек, точное управление цветом, двойные стереодинамики, поворотная стойка с регулировкой высоты подъема и другие характеристики, которые меняют привычное представление о развлечениях, не говоря о решении рабочих задач.

В модели 27G7H — 576 независимых зон локального затемнения, что обеспечивает более точную подсветку, которая положительно сказывается на яркости и контрастности. Качество изображения базируется на технологии AM Drive, с помощью которой одна микросхема может управлять яркостью каждого светодиода, уменьшая эффект ореола и увеличивая степень детализации и естественности цветов. Технология Fast IPS, частота обновления 165 Гц, разрешение 2560*1440, широкая цветовая гамма за счет технологии квантовых точек, технология AMD FreeSync Premium для устранения разрывов и искажений — неполный перечень характеристик монитора 27G7H, превращающих устройство в домашний центр притяжения. Отдельно стоит отметить профессиональную регулировку цвета Adobe RGB 99% c поддержкой реалистичной цветопередачи и визуальных эффектов, задающих особое настроение отдыху.

Монитор 34G6H с экраном Hisense Pure Black Screen и соотношением сторон 21:9 подходит тем, кто мыслит масштабно. Изогнутый экран с показателем кривизны 1500R способствует естественному погружению в атмосферу игры. Частота обновления 165 Гц и время отклика движущегося изображения 1 мс обещают максимальную производительность в играх, а расширенный динамический диапазон, соответствующий требованиям спецификации Display HDR TM 400 от VESA с пиковой яркостью до 400 нит, добавляют живости цветам и тонкости – деталям. Такая технология, как FreeSync Premium, способствует синхронизации частоты обновления видеокарты и монитора, а дополнительные возможности, как режимы PIP и PBP, расширяют функционал монитора и позволяют легко балансировать в условиях многозадачности. Монитор оснащен большим количеством источников входного сигнала для реализации любых сценариев и портов ввода, совместимых со всеми типами устройств.

Мониторы Hisense представлены в магазине бытовой техники «Ситилинк».

***

Компания Hisense была основана в 1969 г. Штаб-квартира находится в г. Циндао, Китай. Компании принадлежат 31 промышленный парк и 23 научно-исследовательских центра, расположенных по всему миру. В них работают более 10 тыс. инженерно-технических сотрудников и более 10 тыс. высококвалифицированных специалистов. В настоящее время Hisense владеет четырьмя публичными компаниями: Hisense Visual Technology, Hisense Home Appliances, SANDEN и Changelight, акции которых котируются на бирже Шанхая, Шэньчжэня, Гонконга и Токио. Компании также принадлежит множество брендов, включая Hisense, Toshiba TV, Gorenje, Hitachi, KELON, Ronshen, ASKO, Vidaa, York VRF, Sanden и др. Бизнес-направления компании включают в себя мультимедиа, бытовую технику, интеллектуальные информационные технологии и современную сферу услуг. Одним из ключевых векторов развития компании является разработка «умных» телевизоров. Hisense уделяет особое внимание обработке и воспроизведению изображения и предоставляет полный спектр решений, включая передовые технологии, пользовательское оборудование, приложения и поддержку облачных решений. Компания создала технологию управления фоновой подсветкой ULED-телевизоров Local Dimming и технологию производства ультракороткофокусных лазерных телевизоров. Hisense — это не только производитель бытовой техники, но и высокотехнологичная компания, которая предоставляет ультрасовременные высокотехнологичные решения целому ряду отраслей.

В России компания присутствует с 2018 г. и сегодня предлагает российским потребителям широкий выбор продукции: телевизоры, аудио- и кухонную технику, стиральные машины, пылесосы, мелкую бытовую технику, климатические системы и воздухоочистители. Кроме того, в 2023 г. Hisense объявила о старте продаж коммерческих дисплеев в России. Профессиональная продуктовая линейка Hisense разработана специально для сегментов бизнеса, где визуальный контент играет важную роль для привлечения потребителей.