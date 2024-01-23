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Эксперты Сбербанка и Правительства Новгородской области объединяют усилия для AI-трансформации региона

Дизайн-сессия, посвященная использованию технологий искусственного интеллекта (AI), состоялась в Великом Новгороде. Ее открыли председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Работа на дизайн-сессии проходила в пяти проектных командах. Каждая из них занималась разработкой идей по использованию AI в различных сферах, таких как здравоохранение, образование, спорт, транспорт, государственное управление и развитие городской среды. Представители отраслевых министерств Новгородской области совместно с экспертами Сбербанка изучили способы применения искусственного интеллекта и разработали собственные идеи по цифровой трансформации региона.

Генеративный искусственный интеллект стал одной из главных тем обсуждения. AI способен усовершенствовать государственные сервисы, что приведет к повышению качества и комфорта для пользователей. Благодаря AI возможно внедрение проактивных госуслуг, прогнозирование потребностей жителей и бизнеса, а также создание персонализированных сервисов для них. Искусственный интеллект уже сегодня является важным инструментом для государственных служащих, помогая им решать рабочие задачи более эффективно.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «В прошлом году при активной поддержке правительства Новгородской области мы реализовали ряд знаковых проектов. Среди них — открытие кампуса «Школы 21», запуск строительства университетского кампуса в Великом Новгороде, старт производства умных девайсов от Сбера на территории особой экономической зоны «Новгородская», а также соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации региона. Все эти проекты являются ярким подтверждением того, что правительство Новгородской области прилагает большие усилия для содействия инновационному развитию региона. Со своей стороны, мы готовы и дальше делиться опытом и знаниями, чтобы делать жизнь людей комфортнее».

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: «Сегодня мы видим, что инструменты искусственного интеллекта становятся обыденной частью нашей жизни. Уже сейчас эти технологии помогают специалистам всех отраслей, от строительства и здравоохранения до креативных индустрий или транспорта. Они помогают работать с большими массивами данных, принимать выверенные решения с большей скоростью. Для нас главная цель работы с технологиями искусственного интеллекта — повышение комфорта наших жителей в получении различных услуг и сервисов от государства, таких как высокотехнологичная медицинская помощь, общественная безопасность или контроль за уборкой городских пространств».

Дизайн-сессия по AI-трансформации в Великом Новгороде стала первой в СЗФО в 2024 г. Всего в таких дизайн-сессиях Сбербанка и правительство российских регионов приняли участие уже более тысячи государственных служащих, занимающих ключевые должности. В результате их работы отобрано несколько сотен идей для последующей реализации.

Сбербанк выступает центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и стороной соглашения с Правительством Российской Федерации о развитии высокотехнологичной отрасли «Искусственный интеллект». Банк активно участвует в реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г., способствуя цифровой трансформации регионов страны.

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Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» работает в 11 регионах РоссииСанкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой филиальной сетью в регионе.

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