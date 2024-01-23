CorpSoft24 внедрила СЭД на базе «1С» в компании «Пьер Фабр»

Специалисты CorpSoft24 завершили проект внедрения системы электронного документооборота на базе «1С:Документооборот 8 Корп» в фармацевтической компании «Пьер Фабр».

«Пьер Фабр» занимается продвижением и продажей дермокосметических средств и лекарственных препаратов. Компания приняла решение о внедрении платформы «1С» для автоматизации процессов управления документами, бухгалтерского обслуживания, а также работы электронного архива.

В качестве партнера по внедрению «1С:Документооборот 8 Корп» была выбрана компания CorpSoft24. Специалистами компании выполнен комплекс работ: настройка модуля ЭДО и формирования базы СЭД на основании входящих электронных документов, а также разграничение прав доступа к видам документов.

Кроме того, были автоматизированы процессы согласования, подписания, обработки и хранения входящей бухгалтерской документации и заявок на оплату. Внедрена матрица финансовых полномочий для согласования и подписания документов, разработан функционал по массовому созданию счетов и выполнены другие необходимые действия.

Новая СЭД была интегрирована с «1С:Бухгалтерия предприятия» и «1С:Зарплата и управления персоналом 8 Корп».

«Нам удалось решить важные для заказчиков задачи. Теперь компания может контролировать сроки по входящим бухгалтерским документам, минимизировать потенциальные ошибки в документах, используя матрицу финансовых полномочий. Дублирования исключены, а нужные документы теперь искать намного быстрее. Уверен, что экономический эффект от внедрения будет ощутимым», — отметил Константин Крыжановский, руководитель отдела сопровождения «1С» CorpSoft24.

Система «1С:Документооборот Корп» в «Пьер Фабр» была принята в промышленную эксплуатацию, автоматизировано 20 рабочих мест.

По словам Константина Крыжановского, благодаря проекту в компании сократилось время обработки входящей финансовой документации, упростился контроль электронного документооборота, повысился уровень исполнительской дисциплины, сократились сроки согласования. Также было организовано единое хранилище документов с разграничением доступа.