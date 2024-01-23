20 тыс. холодильников сдали на утилизацию в 2023 г.

Экологическая ответственность населения расчет с каждым годом — все чаще граждане пользуются различными сервисами по сбору и вывозу ненужных вещей и вторичных ресурсов. Экотакси «Убери» подвел итоги работы за 2023 г.: более 68 тыс. человек воспользовались экологическим сервисом по вывозу ненужных вещей на переработку, что на 50% больше объема услуг 2022 г. Более 80% заявок поступило на вывоз крупногабаритной бытовой техники — свыше 55 тыс. раз, из них около 20 тыс. холодильников, 18 тыс. стиральных машин и больше 12 тыс. газовых и электрических плит. Мебель на переработку за прошлый год забирали примерно 7 тыс. раз, также в тройку наиболее популярных запросов вошли вывоз ванн и металлолома — по 1,2 тыс. заявок. Об этом CNews сообщили представители «Убери».

Традиционно самыми активными клиентами сервиса остаются жители Москвы и Подмосковья, которые за 2023 г. воспользовались экотакси 50 тыс. раз. Следом по убыванию расположились города: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Воронеж, Ростов-на-Дону.

В целом же экотакси принимает около семи тыс. заявок в месяц. Как отмечают в сервисе, самым активным остается период с мая по ноябрь — контактный центр экотакси обрабатывал в среднем 230 обращений в сутки, а в предпраздничные дни — до 400.

В 2023 году партнерская сеть продолжила расширяться: сервис «Убери» стали предлагать сетевые мебельные магазины и маркетплейсы. Совместно с «Мосволонтер» провели акцию «Чистый дом», с «Чумодан» организовали благотворительную акцию по передаче вещей, пригодных для повторного использования, приняли участие в экологическом забеге «Реки бегут».

«Ежегодно мы наблюдаем тенденцию роста ответственного потребления среди населения: услуга вывоза ненужных вещей на переработку растет стремительными темпами, — сказал генеральный директор экотакси «Убери» Дмитрий Иванов. — Благодаря развитой партнерской сети и совместным акциям, растет и количество повторных заказов. Также расширяется география взаимодействия с лицензионными предприятиями по утилизации отходов, чтобы услуга экотакси была доступна для жителей всех регионов России».