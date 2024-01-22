Обеспечена совместимость «Центра управления «Рутокен» и операционных систем «Альт»

Компании «Базальт СПО» и «Актив» подтвердили совместимость и корректность работы операционных систем (ОС) «Альт» на платформах x86_64 и aarch64 и программного продукта «Центр управления «Рутокен».

О выходе первой публичной версии «Центра управления «Рутокен» компания «Актив» сообщила в начале декабря прошлого года. Приложение предназначено для использования в операционных системах Linux с архитектурами x86_64 и ARM64(aarch64), в том числе в ОС «Альт Рабочая станция» 10 и «Альт Сервер» 10, «Альт СП Рабочая станция релиз 10» разработанных на платформах x86_64 и aarch64.

«Центр управления «Рутокен» – программный продукт, который создан для контроля и управления содержимым токенов и смарт-карт «Рутокен», предназначенных для электронной подписи и двухфакторной аутентификации сотрудников в информационных системах организаций. «Центр управления «Рутокен» позволяет администраторам управлять PIN-кодами и просматривать информацию о подключенных устройствах «Рутокен», а также выполнять их форматирование или очистку. В «Центре управления «Рутокен» обеспечена поддержка популярных программных криптопровайдеров.

В подтверждение технологической совместимости «Центра управления «Рутокен» с отечественной операционными системами «Альт» компании подписали сертификаты: для «Альт СП Рабочая станция релиз 10», для «Альт Рабочая станция 10» и «Альт Сервер 10».