Московский производитель помог разработать систему батареи для отечественного электрокара LADA

Столичный разработчик и производитель электронных решений для автотранспорта помог создать одну из основных систем батареи для нового отечественного электрокара LADA e-Largus. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Электромобиль LADA e-Largus, опытную партию которого запустили в производство в Ижевске 15 декабря, более чем на 50% состоит из российских комплектующих. Он имеет запас хода до 390 километров.

«Московские промышленники производят высокотехнологичную, востребованную в различных отраслях продукцию. Они участвуют в реализации масштабных, инновационных и важных для страны проектов. Так, столичный производитель электронных решений для транспорта ГК «Итэлма» принял участие в создании батарей для нового отечественного электрокара. Специалисты предприятия разработали одну из самых сложных ее частей — систему управления силовой установкой», — сказал Владислав Овчинский.

Основные работы в процессе создания электрической силовой установки выполняла компания «Системы автономной энергии» («САЭ»), которая входит в группу компаний, в тесном сотрудничестве с инженерами АвтоВАЗа. Батареи оборудованы современной системой контроля и управления (BMS) собственной разработки и производства, включая программное обеспечение.

Особенность двойного аккумулятора для легкового электроавтомобиля заключается в том, что он может размещаться в зоне, где ранее располагался бензобак, а также в моторном отсеке. Его энергоемкость составляет 61 киловатт-час.

Для фургонов разработано две версии батарей: двойная с энергией 61 киловатт-час и для облегченной версии электрогрузовика – одинарная с емкостью 45,7 киловатт-часа. Эти аккумуляторы расположены в задней части автомобиля, что позволило опустить центр тяжести для устойчивости машины, полностью сохранить полезный объем салона и багажника, а также увеличить грузоподъемность фургона.

«LADA e-Largus стала первым российским электромобилем с отечественной батареей настолько глубокой локализации. Это новая ступень развития электротранспорта в России и важный шаг вперед для нашей компании и всей автомобильной промышленности страны. Планируем в ближайшие два года локализовать последний зарубежный элемент — аккумуляторную ячейку», — сказал генеральный директор «Системы автономной энергии» Антон Мухин.

Батареи, которые получили электроавтомобили, не имеют аналогов в России и могут конкурировать с известными зарубежными аккумуляторами.

В рамках масштабного инвестиционного проекта предприятие возводит инженерный центр, где будет организовано свыше 450 рабочих мест.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тыс. человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.