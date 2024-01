Группа «Сбер» и «Россети» внедрят решение по автоматизации процессов взыскания задолженности

«Россети Цифра» (входит в группу «Россети») и компания-разработчик ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») заключили договор на внедрение системы по ведению процедур банкротства контрагентов Bankro.TECH. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics.

Bankro.TECH разработана с учетом всех тонкостей процесса. В частности, программа отображает основные этапы банкротства контрагентов и связанные с ним события. Решение позволяет автоматизировать порядка 75% задач, выполняемых в настоящее время в «ручном» режиме.

Интеграция сервиса в систему управления юридическими процессами группы «Россети» автоматизирует сбор и обработку данных по банкротству контрагентов, что позволит в короткие сроки получать качественные данные в удобном систематизированном виде и повысить эффективность работы подразделений, отвечающих за принятие решений по дальнейшей работе с должниками.

«Автоматизация от Bankro.TECH — специализированный сервис для облегчения работы с банкротством. Для крупных компаний особенно важно наличие таких инструментов, которые оптимизируют работу сотрудников, занимающихся взысканием долгов или управлением проблемными активами», — сказала руководитель VS Robotics Евгения Уткина.

***

VS Robоtics (входит в Группу «Сбер») — разработчик ИТ-решений и продуктов, которые помогают бизнесу сокращать расходы на коммуникации с клиентами, повышают эффективность рабочих процессов и легко адаптируются под любые его направления. Решения от VS Robotics применяются в банковском секторе, телекоме, страховании, сфере взыскания, ретейле, медицине, ЖКХ и др. VS Robotics входит в ТОП-5 крупнейших игроков российского рынка ИИ-решений 2022 по версии CNews.

Группа «Россети» — один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. В управлении находятся 2,47 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 835 тыс. МВА. По сетям Группы «Россети» передается более 77% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. В состав Группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 230 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании — ПАО «Россети» — является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.