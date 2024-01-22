Globus IT создала нейросеть для контроля качества продукции машиностроительного завода

Globus IT создала нейросеть для контроля качества продукции машиностроительного завода. Об этом CNews сообщил представитель компании

Перед Globus IT стояла задача внедрить в производство технологию на основе нейронной сети, которая будет самостоятельно контролировать качество сварки шва, исключая человеческий фактор, и обнаруживать дефекты, а также разработать программное обеспечение, которое автоматически подготовит техпаспорт по каждому выпущенному изделию, соберет и сохранит данные о возможных несоответствиях изделий установленным нормам.

В рамках проекта была создана специализированная программа для разметки данных с использованием C# .Net и интерфейсом WinForms с подробной инструкцией по разметке данных. Программа для обучения нейронных сетей создавалась на языке программирования Python 3.6. Нейронные сети разрабатывались вручную и предназначались для определения дефектов сварных соединений.

В итоге команда Globus IT разработала программное обеспечение, которое обнаруживает дефекты сварного шва и автоматически определяет координаты этого дефекта, делает его фотографии и формирует отчет в режиме реального времени, а также веб-решение по формированию отчетов, интегрированное во внутреннюю информационную систему компании.

Автоматизация процесса дала устойчивый положительный результат: количество брака на производстве снизилось на 10%; проект полностью окупил себя, а экономический эффект от внедрения превышает 16 млн руб. в год; улучшено качество и надежность выпускаемых изделий за счет исключения человеческого фактора на 100%; оптимизированы производственные процессы по подготовке технической отчетности – вся информация об изделиях и случаях брака передается в режиме реального времени, формируя единую базу данных.