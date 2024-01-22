ГК «ТМХ ИС» реализовала комплексный проект по внедрению цифровых систем управления промышленным подвижным составом

Группа компаний «ТМХ Интеллектуальные Системы» успешно реализовала комплексный проект по внедрению цифровых систем управления промышленным подвижным составом на одном из крупных металлургических предприятий страны. Основной целью разработчиков было значительное повышение безопасности движения и надежности маневровой работы в опасных зонах и условиях, характерных для предприятий с высокой интенсивностью движения. Об этом CNews сообщили представители ГК «ТМХ ИС».

Для исключения опасных ситуаций при управлении локомотивами была разработана и установлена безопасная система дистанционного управления (БСДУ). В состав БСДУ входит три ключевые подсистемы.

Первая подсистема – система обнаружения препятствий (СОП) – осуществляет непрерывный мониторинг окружающей среды и автоматическое обнаружение любых препятствий на пути движения подвижного состава. Система включает в себя бортовую часть и установленные на локомотиве блок камер и лидары. Вся информация с камер и датчиков автоматически выводится на монитор в кабине машиниста. Ввод в эксплуатацию системы СОП позволит избежать столкновения подвижного состава при одновременной работе крана и локомотива в случае несогласованности действий оперативного персонала.

Вторая подсистема – система дистанционного управления (СДУ) – позволяет операторам контролировать движение подвижного состава удаленно без необходимости физического присутствия машиниста в кабине локомотива. Переносной пульт оснащен основными модулями управления, дублирующими те, что находятся в кабине локомотива. Операторы имеют полный контроль над движением и могут немедленно реагировать на любые непредвиденные ситуации, обеспечивая оперативность и безопасность в маневровой работе.

Третья подсистема – система дистанционного видеоконтроля при движении вагонами вперед (СДВ) – обеспечивает машинисту визуальный контроль за свободностью пути за счет установки на хвостовой вагон мобильного блока видеоконтроля (МБВ) и передачи картинки на монитор машинисту. Корпус МБВ соответствует геометрическим параметрам автосцепного устройства СА‑3, обеспечивает надежную фиксацию в зеве автосцепки без применения фиксирующих устройств или дополнительного крепления и не нарушает габарит.

Применение БСДУ позволит вывести локомотивную бригаду из потенциально травмоопасного участка, обеспечить наиболее полный контроль окружающей обстановки при выполнении технологических операций и улучшить условия работы для всех участников.

«ТМХ ИС выполняет полный цикл производственного процесса при изготовлении и адаптации всех компонентов системы БСДУ. В настоящий момент БСДУ не имеет аналогов», - сказал управляющий директор по развитию интеллектуальных систем управления ТМХ и генеральный директор ТМХ ИС Андрей Романчиков.

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ООО «ТМХ Интеллектуальные Системы» (ТМХ ИС) – группа технологических компаний, стратегический партнер группы «Трансмашхолдинг», которая занимается разработкой и внедрением инновационных решений для управления движением рельсового транспорта в России и СНГ. Стратегическим приоритетом компании является создание комплексных систем, обеспечивающих развитие беспилотного движения, а также взаимодействие машин и инфраструктуры. В структуру группы входят такие компании как «АВП Технология», ЛЭС, «Транстелесофт», НИИТКД и Rail Next.