ГК 1520 цифровизирует железнодорожные перевозки с ГМК «Удокан»

Специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в Нацпроектстрой) оснастили новые железнодорожные пути прирельсовой базы горно-металлургического комбината «Удокан» цифровой автоматикой российского производства. Управлять движением поездов здесь будет система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ со встроенной защитой от кибертатак. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Прирельсовая база или транспортно-складской комплекс ГМК «Удокан» – уникальный объект в районе станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали. Он обеспечивает надежное хранение, прием и отгрузку готовой продукции, а также материалов и оборудования, необходимых для производства.

Систему МПЦ-ЭЛ внедрили на путях необщего пользования прирельсовой базы ГМК «Удокан», а также на 11-км железнодорожной линии, примыкающей к станции БАМа Новая Чара. Новая автоматика позволяет дистанционно управлять стрелочными переводами и светофорами, устанавливать маршруты поездов по заданным параметрам, диагностировать состояние железнодорожных путей.

Цифровизация железнодорожных путей повысит безопасность движения поездов, значительно сократит эксплуатационные издержки. Производительность системы рассчитана сразу с учетом планируемого расширения производства на Удокане в рамках второй очереди проекта.

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Удоканское месторождение меди – крупнейшее в России, его ресурсы составляют 26,7 млн тонн. Освоение месторождения ведет компания «Удоканская медь». В сентябре 2023 г. компания начала выпуск медного концентрата на обогатительной фабрике горно-металлургического комбината «Удокан».

Дивизион ЖАТ Группы компаний 1520 объединяет российских производителей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, объектов Московского метрополитена, БАМа и Транссиба, магистралей Казахстана, Монголии, Узбекистана и других стран СНГ.

Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.