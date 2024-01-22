Более 10 тыс. разработчиков присоединились к работе на столичной платформе Mos.Hub

За восемь месяцев более 10 тыс. человек зарегистрировались на отечественной облачной платформе Mos.Hub для совместной разработки программного обеспечения. Это московское решение, которое с конца мая 2023 г. доступно всем российским разработчикам. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

Mos.Hub — это полноценный аналог популярных зарубежных площадок для совместной работы с кодом. При этом столичная платформа бесплатна и доступна на русском языке, а все ее компоненты размещены в городском центре обработки данных под надежной защитой, так что разработчики могут быть уверены в сохранности своего кода. Начать работать на Mos.Hub может любой желающий, для этого достаточно авторизоваться с помощью учетной записи портала mos.ru, также доступна авторизация с помощью аккаунтов других популярных российских онлайн-площадок.

«На сегодняшний день Mos.Hub — это один из самых стабильных и надежных инструментов для российских разработчиков. ИТ-специалисты все активнее присоединяются к работе на платформе: если в первые месяцы на ней регистрировались несколько сотен человек, то декабрь стал для Mos.Hub рекордным — более 4,6 тыс. новых пользователей. К работе на площадке подключаются разработчики операционных систем и сервисов, вузы, веб-студии, школы и даже некоторые регионы России. Таким образом, Москва развивает полезный цифровой ресурс не только для городских задач, но и для удобства всего отечественного ИТ-сообщества», — сказал Алексей Анисимов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Пользователи Mos.Hub уже разместили на платформе более 9,2 тысячи проектов. Подавляющее большинство – публичные. Среди них, например, библиотеки, курсы, учебные проекты, боты, исходные коды, сборки пакетов, блоги, сайты, программы и многое другое. Проекты, размещенные в Mos.Hub, содержат уже более 160 миллионов строк программного кода — это в несколько десятков раз больше, чем код самой платформы.

Москва продолжает развивать Mos.Hub, чтобы он становился еще полезнее для разработчиков. К примеру, недавно у пользователей платформы появилась возможность настроить автоматическое копирование кода из внешних репозиториев и получать уведомления в Telegram о событиях, которые происходят в их публичных проектах, например запросах на слияние, изменениях в задачах и упоминаниях.

Mos.Hub — часть большой работы по формированию столичной экосистемы разработки ПО. Ранее Сергей Собянин отметил, что в ближайшие несколько лет город планирует полностью перейти на собственные решения для совместной разработки ПО. Это ускорит создание новых полезных продуктов для бизнеса и горожан, а также позволит российским разработчикам сохранить конкурентоспособность, независимо от решений, принимаемых за пределами страны. Уже сейчас Москва разработала и тестирует собственные сервисы для управления проектами и ведения документации. В перспективе они также станут доступны для российского ИТ-сообщества.

Создание благоприятных условий для развития и внедрения цифровых технологий на основе отечественных разработок, в том числе информирование представителей профессионального сообщества о конкурсах на получение государственной поддержки с использованием столичных профильных информационных ресурсов, соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровые технологии».