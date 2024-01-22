BI.ZONE: 69% корпоративных электронных писем в 2023 году были нелегитимными

По данным BI.ZONE CESP, больше всего потенциально опасных писем в корпоративном почтовом трафике встретилось в сферах промышленности, транспорта и логистики, строительства и недвижимости, а также профессиональных услуг. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

Эксперты BI.ZONE отмечают, что 68% целевых атак на российские компании начинается с письма. Через электронную почту распространяются и массовые нежелательные сообщения: как обычный рекламный спам и флуд с набором символов, так и фишинг, письма с вредоносным программным обеспечением (ВПО), а также спуфинг. В основном такие сообщения отправляют, чтобы похитить данные ради выкупа, продажи или публикации этой информации в даркнете, проверить, активны ли email-адреса получателей, и распространить рекламу. В 2023 г. 2/3 всех писем в корпоративном трафике были нелегитимными.

Доля фишинговых писем в 2023 г. выросла на 70% по сравнению с 2022 г. Одно из 137 относилось именно к такой категории. Главной мишенью стала сфера транспорта и логистики, где каждое 88-е письмо — фишинговое. Эта же отрасль — лидер по темпу роста фишинговых атак: их доля увеличилась в 2,4 раза по итогам года.

Злоумышленники постоянно адаптируют атаки, чтобы обходить средства защиты, но неизменно продолжают использовать электронную почту как основной метод получения первоначального доступа. Так, чтобы как можно дольше оставаться незамеченными в инфраструктуре взломанных компаний, в 2023 г. киберпреступники впервые применили российские программы удаленного доступа. Чтобы доставить вредоносный файл, который устанавливал такое ПО, хакеры использовали электронную почту.

По сравнению с 2022 г., доля писем с вредоносными вложениями выросла в 2,4 раза. Абсолютным лидером стал промышленный сектор: в этой сфере процент писем с ВПО почти в 6 раз превышает средний показатель.

Атакующие чаще всего использовали ВПО, распространяющееся по модели MaaS (malware‑as‑a‑service). Его следы встречаются более чем в 80% вредоносного трафика, поступающего на корпоративные почтовые серверы. Такое ВПО часто приобретают на теневых форумах злоумышленники, которым не хватает компетенций для собственной разработки. Это повышает охват атак с его применением.

Доля атак, в которых злоумышленник выдает себя за доверенный источник, сократилась в 2023 г. по сравнению с прошлым в 1,5 раза. Специалисты BI.ZONE отмечают, что киберпреступники сместили фокус: чаще спам и рекламу (в том числе с непристойным контентом) рассылают не с поддельных email-адресов, а через взломанные легитимные учетные записи.

Несмотря на общий спад активности, связанной со спуфингом, к отдельным отраслям интерес злоумышленников увеличился. В частности, доля спуфинга выросла 2,2 раза в промышленном секторе, в 2 раза — в сфере транспорта и логистики и в 1,3 раза — в области финансов и страхования.

Одной из наиболее охватных спуфинг-кампаний стала рассылка якобы от лица органов власти. Злоумышленники подделывали email-адрес и отправляли письма с темами «Всеобщая мобилизация 2023», «Сверка документов Военкомат», «Призывники 2023 список» и пр. Это и текст сообщения побуждали пользователя открыть архив, доступный во вложении или по ссылке для скачивания. Там был вредоносный файл, который устанавливал ПО для получения полного контроля над скомпрометированной системой.

«В 2023 г. мы стали свидетелями массовых кибератак на российский бизнес. В рамках кампаний злоумышленники рассылали около 300 тыс. электронных писем за день. Такие атаки оказываются успешными из-за человеческого фактора. Поэтому обеспечивать защиту от нелегитимных писем необходимо еще до того, как они попадут на корпоративный сервер», — сказал Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности BI.ZONE.

Топ отраслей по доле нелегитимных писем в корпоративном трафике: промышленность — 74%; транспорт и логистика — 72%; строительство и недвижимость — 70%; профессиональные услуги — 70%.

Чтобы противостоять email-угрозам, эксперты BI.ZONE советуют обучать сотрудников принципам цифровой гигиены, регулярно проводить тренировочные атаки и использовать специализированные средства защиты электронной почты.



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BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям безопасно развивать бизнес в киберпространстве. BI.ZONE разрабатывает собственные продукты для обеспечения устойчивости ИT‑инфраструктур любого размера и оказывает широкий спектр услуг по киберзащите: от расследования инцидентов и мониторинга угроз до создания стратегий по кибербезопасности и комплексного аутсорсинга профильных функций. С 2016 г. компания реализовала более 1,2 тыс. проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других, защитив свыше 500 клиентов в 15 странах мира.