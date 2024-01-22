«АРМО-Системы» анонсировала IP-камеры Smartec третьего поколения STC-IPM3610 rev.3 Estima

Представлено третье поколение цилиндрических уличных камер STC-IPM3610 rev.3 Estima c 2 Мп сенсором Sony IMX307 и моторизованным объективом, которые имеют новую интуитивную систему меню, поддерживают увеличенный фреймрейт и интеллектуальные функции. Новые уличные камеры с 2 Мп разрешением при 60 к/с обеспечивают качественный видеоконтроль и днем, и ночью, позволяют задействовать ИК-подсветку Smart IR II с эффективной дальностью до 50 метров и аппаратную функцию WDR 140 дБ. Эксплуатироваться STC-IPM3610 rev.3 Estima может в большинстве регионов страны, поскольку защищена в соответствии с классами IP66/IP67 и работоспособна при внешних температурах от -40 до +60 °С. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Передача видео с максимальной частотой обновления 60 к/с при всех доступных разрешениях, включая 2 Мп (1920х1080 пикс.), что соответствует стандарту Full HD/HDTV 1080p, является преимуществом новой уличной камеры и других моделей Smartec Estima третьего поколения. Кроме того, уличные камеры 2 Мп STC-IPM3610 rev.3 Estima обеспечивают трехпотоковую видеотрансляцию с индивидуально настраиваемыми параметрами, такими как разрешение, фреймрейт и алгоритм сжатия. Использование трех алгоритмов видеокомпрессии (H.265, H.264 и MJPEG) позволяет эффективно адаптировать видео от 2 Мп камеры к полосе пропускания используемой сети и обеспечивать дифференцированные скорость/качество текущего отображения и записи.

Всепогодное исполнение уличной камеры обеспечивает ее стабильную работу в широком температурном диапазоне, от 40-градусных морозов до жары +60 °С. Цилиндрический корпус соответствует уровню климатической защиты IP66/IP67 и позволяет эксплуатировать уличные камеры 2 Мп в большинстве регионов страны. Дополнительным преимуществом STC-IPM3610 rev.3 Estima служит комбинированная ИК-подсветка Smart IR II, которая имеет 2 ряда светодиодов с разными углами рассеивания и возможностью управления мощностью излучения. Максимальная дальность ИК-подсветки составляет 50 метров. С включенной ИК-подсветкой уличные камеры передают 2 Мп черно-белое видео даже в полной темноте.

Использование моторизованного объектива характерно для современных моделей камер Smartec, в числе которых и STC-IPM3610 rev.3 Estima. Такая оптика позволяет с высокой точностью удаленно настраивать фокусное расстояние и фокусировку без необходимости открывать корпус камеры, что особенно актуально для моделей, эксплуатируемых в уличных условиях. Объектив, установленный в уличные камеры 2 Мп, имеет диапазон фокусных расстояний 2.7-13.5 мм, т.е. обеспечивает 5-кратный оптический зум.

Эффективная работа уличной камеры в различных световых условиях возможна за счет использования объектива с АРД P-Iris, встроенного ИК-прожектора с дальностью подсветки до 50 м и поддержки аппаратной технологии WDR (до 140 дБ). Так, система автоматической регулировки диафрагмы P-Iris обеспечивает подачу на сенсор оптимального количества света при текущих параметрах зума/фокуса для достижения максимальной глубины резкости, а благодаря WDR уличные камеры 2 Мп позволяют вести качественный видеоконтроль при контрастном освещении, встречной или фоновой засветке. Важно отметить, что при активном режиме WDR частота обновления кадров сбалансированного итогового видеопотока может составлять 30 к/c.

Быстрый монтаж 2 Мп камеры STC-IPM3610 rev.3 Estima, как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхность, возможен за счет 3-осевого шарнирного крепления корпуса к штатному кронштейну и выбора подачи питания – от источника 12 В постоянного тока напрямую либо по технологии PoE. При этом упростить пусконаладочные работы и обеспечить эффективный видеомониторинг в рамках крупной или распределенной сети системы безопасности позволяет поддержка камерой протокола SNMP. Реализация протокола SIP позволяет использовать уличные камеры 2 Мп для штатной или экстренной связи с абонентами IP-телефонии, например, по сигналу от встроенного детектора движения или детектора внешнего воздействия на корпус камеры.