X-Com автоматизировала работу сотрудников государственного научного центра России

Группа компаний X-Com завершила проект внедрения автоматизированных рабочих мест сотрудников в информационную систему ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ») — одного из крупнейших национальных метрологических институтов. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

Развитие фундаментальных и прикладных исследований, а также экспериментальных разработок в области метрологии и обеспечения единства измерений потребовало от заказчика организации дополнительных автоматизированных рабочих мест (АРМ) представителей Ученого совета, научных сотрудников и инженеров.

Подрядчик на выполнение работ определялся на основании открытого конкурса, участниками которого стали системные интеграторы, российские производители и поставщики программно-аппаратных средств. Наряду с финансовыми условиями, при рассмотрении заявок оценивался опыт кандидатов в реализации аналогичных по объему и сложности проектов для государственных научно-исследовательских организаций. В результате системный интегратор X-Com, предложивший наиболее квалификационно-обоснованные условия выполнения работ, был признан победителем.

Специалисты X-Com провели предпроектное обследование ИТ- инфраструктуры заказчика, включая программно-аппаратные средства, сетевое оборудование и клиентские системы. Также были проанализированы требования, предъявляемые применяемым в научных исследованиях ПО к рабочим станциям. На основании полученных данных были разработаны рекомендации к составу АРМ и составлены технические спецификации, включающие требования к оборудованию и его типизацию в зависимости от выполняемых персоналом задач.

В качестве основы АРМ были выбраны рабочие станции собственного производства X-Com, изготовленные специально для данного проекта. Это позволило реализовать решение с наилучшим соотношением цены и производительности, а также наиболее полно отвечающее требованиям заказчика. Для визуализации данных в состав АРМ включены мониторы AOC и ASUS разрешением Full HD с технологией защиты зрения при длительной работе. Проект выполнен в строгом соответствии с контрактными условиями по объемам и срокам и был высоко оценен заказчиком.

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Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ») — национальный метрологический институт, который осуществляет деятельность по воспроизведению национальной шкалы времени и эталонных частот, определению параметров вращения Земли, по разработке, совершенствованию, содержанию, сличению и применению государственных первичных эталонов единиц величин, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования, экспериментальные разработки. Сегодня ФГУП «ВНИИФТРИ» имеет статус Государственного научного центра России, который регулярно подтверждает с 1994 г.