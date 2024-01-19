«Ростелеком-ЦОД» и Правительство Нижнего Новгорода будут совместно развивать дата-центр и ИТ-кампус «Неймарк»

16 января в Москве прошла встреча, посвященная развитию ИТ-инфраструктуры и технологичных проектов в Нижнем Новгороде, с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и генерального директора «Ростелеком-ЦОД» Сергея Бочкарева. Стороны обсудили планы по строительству дата-центра в Нижнем Новгороде и другие проекты для сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Строительство ЦОДа — один из основных пунктов соглашения, подписанного «Ростелеком-ЦОД» и Правительством Нижегородской области 31 мая 2023 г. На первом этапе новый дата-центр c установленной мощностью 5 МВт будет включать два зала, каждый из которых рассчитан на 200 стойко-мест. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на 2024 г., а второй — на 2025 г. В дальнейших планах участников соглашения расширение площадки до тысячи стойко-мест.

Представители Правительства и сервис-провайдера ИТ также договорились об участии «Ростелеком-ЦОД» в развитии комплексного проекта ИТ-кампус «Неймарк». Он включает в себя образовательное учреждение, жилой комплекс, парк и другие инфраструктурные объекты. «Неймарк» станет площадкой для подготовки квалифицированных кадров в сфере ИТ, а также обучающим центром для сотрудников «Ростелеком-ЦОД».

Участники мероприятия посетили ЦОД «М9». На объекте общей площадью 40, 9 тыс. квадратных метров в 18 машинных залах введено в эксплуатацию 2,8 тыс. стоек мощностью 5,5 кВт. Площадка соответствует уровню надежности Tier III: все элементы инженерного комплекса, включая энерго- и холодоснабжение, системы пожаротушения и мониторинга, коммуникации, зарезервированы.

На примере внедренных технологий и компетенций дата-центра «М9», спикеры «Ростелеком-ЦОД» рассказали о перспективах проектного строительства в Нижнем Новгороде, возможностях увеличения мощностей и использования машинных залов под объекты КИИ. Меры безопасности в дата-центрах компании соответствуют всем требованиям законодательства в этой сфере.

«Развитие инфраструктуры регионов — важный маркер эффективности отрасли в целом. Поэтому одним из перспективных направлений развития мы видим планомерное внедрение последних технологических решений на наших региональных площадках», — сказал Сергей Бочкарев, генеральный директор «Ростелеком-ЦОД».

«Цифровые технологии сегодня играют огромную роль во всех сферах жизни. И развитие дата-центров является важнейшим элементом цифровой экосистемы региона. На площадке ЦИПРа в 2023 г. было подписано важное соглашение. Оно дает возможность приступить к реализации большого и значимого проекта, который нужен не только для обеспечения текущих потребностей бизнеса в обработке и хранении данных, но и для дальнейшего развития цифровых сервисов», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.